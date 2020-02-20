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محافظات

لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان تختتم زيارتها لـ أسوان .. صور

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:49 م
لجنة النقل والمواصلات
لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان
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شاذلى عبد الفتاح

اختتمت لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان  زيارتها لمحافظة أسوان، اليوم الخميس، بتفقد عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بمراكز دراو ونصر النوبة وكوم أمبو للوقوف على صلاحية الشوارع التى تربط مدن ومحافظات الصعيد فى ظل إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالصعيد عامة وأسوان خاصة عقب إعلانها عاصمة أفريقيا.

وأكد هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بأن هدف زيارة اللجنة لمحافظة أسوان، هو الاطلاع على ملفات عديدة خاصة بالنقل، وإيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ سواء فى الطريق الغربى أو الشرقى أو المحاور والكبارى أو الطرق الصناعية المؤدية للاستثمار، أو فى أماكن الاختناقات والعشوائيات القريبة من السكة الحديد.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بأن لجنة النقل والمواصلات كعادتها دائما تفتح ملفات فى غاية الأهمية فى كل ربوع مصر ، مشيرًا إلى أن محافظة أسوان هى جزء أصيل من اهتمامات البرلمان والحكومة باعتبارها درة النيل ويمكنها أن تكون أفضل من ذلك.

وقال :"فتحنا ملفات كثيرة خاصة بالنقل فى أسوان خلال لقاء المحافظ ، وأن التنمية المستدامة لابد أن تكون متوازنة فى كل القطاعات ، كما أن أسوان ذات الاقتصاد المتنوع مما يساعد على هذه المسألة ، وخاصة أن أسوان يوجد بها السياحة والصناعة والزراعة والنيل وغير ذلك".


وأشار إلى أن زيارة لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، لا تقتصر على الطرق فقط ، ولكن بشكل عام هذه الزيارة هدفها الخروج برؤية جديدة توضع أمام المسئولين فى الحكومة، وهذه الرؤية قابلة للتحقيق سواء فى الطريق الغربى أو الشرقى أو المحاور والكبارى أو الطرق الصناعية المؤدية للاستثمار أو فى أماكن الاختناقات والعشوائيات القريبة من السكة الحديد، مؤكدًا أهمية التركيز على قطاعات السكة الحديد التى تسعى اللجنة البرلمانية إلى إنهاء المشاكل بها عن طريق وضع رؤية تطوير واقعية خاصة بها.


وتابع أن اللجنة تركز أيضا فى اهتماماتها على خلال زيارتها لأسوان، على مجال النقل النهرى للاستفادة من النيل ليس للشرب فقط والرى، ولكن الاستفادة من هذا القطاع فى مجال نقل البضائع والاستثمار السياحى وطرح حلول واقعية قابلة للتنفيذ خلال الزيارة .

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لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان تختتم زيارتها لـ أسوان .. صور
لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان تختتم زيارتها لـ أسوان .. صور
لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان تختتم زيارتها لـ أسوان .. صور
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