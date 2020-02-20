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حوادث

ضبط 3 تشكيلات عصابية لترويج الهيروين بالقليوبية

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:30 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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إبراهيم الهوارى

تمكنت مباحث مكتب المخدرات بالقليوبية من ضبط 3عصابات لترويج الهيروين وبحوزتها 500 جرام وأسلحه نارية تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.


تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي يفيد بضبط 3 عصابات لترويج الهيروين فى مدينة الخانكة حيث ضُبط "ا ح م" 36 سنة وسابق اتهامه في قضيتي بلطجة ومشاجرة و"م ر م" 24 سنة وبحوزتهما250 جرام هيروين ومبلغ مالي.


وضم التشكيل الثانى كلا من "ع ر ع" 45 سنة و"م ف ع" 39 سنة عاطلان وبحوزتهما 200 جرام هيروين وفرد خرطوش و300 قرص مخدر ومبلغ مالي ومطواة.


أما التشكيل الثالث فضم كلا من "م ح س" 35 سنة و"ا ر ع" 35 سنة عاطلان وبحوزتهما بندقية خرطوش و150 جرام هيروين وميزان حساس بقصد الاتجار وسلاح ناري لحماية تجارتهما و700 جنيه حصيلة تجارتهما وتولت النيابة التحقيق.

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