تفاصيل العثور على قطع أثرية تعود لـ 5000 سنة.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن تفاصيل العثور على 158 قطعة أثرية عمرها 5 آلاف سنة ..





وقد أعلنت العراق عن العثور على 158 قطعة أثرية تمت استعادتها إلى العراق بمساعدة كل من بريطانيا ، كوريا الجنوبية و سويسرا ..





يعود تاريخ أغلب هذه القطع إلى أكثر من 5 آلاف عام، ولم يكن العثور عليها في الأسواق السوداء العالمية أمرا سهلا.





هذه القطع الأثرية، فقد أعيدت قرابة 300 وثيقة ومخطوطة، تعود إلى العهد الملكي، بينما لا تزال حوالي 10 آلاف قطعة أثرية عراقية مختفية حتى الآن.





ووفقا للتقارير، فمن بين المواد التي تمت استعادتها 156 قطعة من المتحف البريطاني في لندن، فضلا عن 250 وثيقة يعود تاريخها إلى القرن الثاني.



