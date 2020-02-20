AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تفاصيل العثور على قطع أثرية تعود لـ 5000 سنة.. شاهد

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:30 م
قطع آثرية
قطع آثرية
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن تفاصيل العثور على 158 قطعة أثرية عمرها 5 آلاف سنة .. 

 وقد أعلنت العراق عن العثور على 158 قطعة أثرية تمت استعادتها إلى العراق بمساعدة كل من بريطانيا  ، كوريا الجنوبية و سويسرا   .. 

يعود تاريخ أغلب هذه القطع إلى أكثر من 5 آلاف عام، ولم يكن العثور عليها في الأسواق السوداء العالمية أمرا سهلا. 

 هذه القطع الأثرية، فقد أعيدت قرابة 300 وثيقة ومخطوطة، تعود إلى العهد الملكي، بينما لا تزال حوالي 10 آلاف قطعة أثرية عراقية مختفية حتى الآن.

ووفقا للتقارير، فمن بين المواد التي تمت استعادتها 156 قطعة من المتحف البريطاني في لندن، فضلا عن 250 وثيقة يعود تاريخها إلى القرن الثاني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتائج بعثات الحفائر الفرنسية.. المتحف المصري يعرض 100 قطعة أثرية بعد غد

خلال 2019 .. تفاصيل 23 قطعة أثرية استعادتها مصر من الخارج

اكتشاف 57 مقبرة قديمة في جنوب الصين

تفاصيل نقل 48 قطعة أثرية جديدة من التحرير إلى المتحف الكبير.. صور

960 قطعة أثرية في متحف ملوي.. يظهر تاريخ عروس الصعيد وعادات المنيا

ترشيحاتنا

نفرفش في بيت سفيرة مصر.. محمد رمضان يستمر فى استفزاز جمهوره

من بينها مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة 2020 .. تعرف على مواعيد مزادات شهر مارس .. صور

شياو باو... أسرع حل لمحاربة تفشى كورونا فى الصين.. شاهد

بـ مليار و235 مليون جنيه.. الداخلية تكشف أكبر قضية غسيل أموال.. تفاصيل

ميدو ردا على مرتضى منصور: لم أقصد أنك «رجل فاضي»

الداخلية: تلقي طلبات التقدم لحج القرعة بدءا من 22 فبراير وحتى 8 مارس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رائعة للرياضيين.. ماذا يحدث عند تناول القهوة قبل الجيم؟

جمال شعبان يحذر من 13 عادة يومية تسبب الوفاة المبكرة

بعد تهديدها بفضيحة.. معلومات عن زوجة قصي خولي السرية