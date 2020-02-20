شاهد.. لحظة إبطال مفعول عبوة ناسفة في أحد شوارع كولومبيا

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو عن تفاصيل لحظة إبطال مفعول عبوة ناسفة زرعت في إحدى المدن الكولومبية.





وتمكنت الشرطة الكولومبية من إبطال مفعول عبوة ناسفة زرعت في أحد شوارع مدينة كوكوتا الواقعة على الحدود مع فنزويلا.





وأعلن عمدة مدينة كوكوتا أن الشرطة أبطلت مفعول عدة عبوات ناسفة زُرعت في المدينة يوم الاثنين، مشيرًا إلى أن تحقيقا يجري في هذا الحادث.





وسبق أن أعلن متمردو "جيش التحرير الوطني" عن بدء الإضراب المسلح لمدة 3 أيام اعتبارا من 14 فبراير.





ويتضمن جيش التحرير الوطني الكولومبي عدة آلاف من الأشخاص، وهو ثاني أكبر منظمة متمردة مسلحة في البلاد بعد القوات المسلحة الثورية الكولومبية.