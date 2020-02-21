لماذا يلتقى الجولف بالطهى في سوماباي.. تفاصيل





تستعد شركة أبو سومة للتنمية السياحية لاستضافة "أسبوع رياضة الجولف والطهي"، وذلك بفندق ‘The Cascades Golf Resort, Spa & Thalasso’ في سوما باي بمحافظة البحر الأحمر، بحضور150 من أشهر لاعبي الجولف الدوليين، و7 من كبار الطهاة الحاصلين على تصنيفات من مؤسسة ميشلان العالمية لتقييم الطهاة وذلك في الفترة من 20 إلى 27 فبراير الجاري.

وخلال "أسبوع رياضة الجولف والطهي" تستضيف سوما باي البطولة النهائية للجولف وهو ما يعزز مكانتها كواحدة من أفضل 10 وجهات لممارسة رياضة الجولف ضمن 828 وجهة في القارة الأفريقية.

وصرح المهندس إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية بأن” شركة أبو سومة تعد المطور العقاري لمشروع خليج سوما باي في الغردقة على مساحة 10 مليون متر مربع، وذلك بإقامة الفنادق والمنتجعات السياحية، فضلا عن إقامة المشروعات السكنية والتي تستهدف بشكل كبير العملاء الأجانب في إطار دعم خطة الدولة لتشجيع التصدير العقاري، كما أننا نحرص على استضافة العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية التي تؤكد على أن سوما باي بموقعها الفريد على ساحل البحر الأحمر تعد من أهم الوجهات السياحية في العالم".

وأضاف المسيري: "نسعى لتعزيز مكانة سوما باي ك وجهة رائدة للجولف على مستوى العالم، فنحن لا نكتفي بوجود ملاعب جولف بتصميمات عالمية على أعلى مستوى فحسب لكننا كذلك نقوم بتطوير كافة مناطق الجولف. للتحول إلى الطاقة الخضراء في رياضة الجولف، وذلك باستخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر، واستخدام أنواع العشب المختلفة عالية الجودة والتي تضمن أقل استهلاك للمياه، كما نعتمد على أنظمة الري الحديثة لتقليل استهلاك المياه".



