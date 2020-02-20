لو أنت عضو في نادي الصيد.. خدمات مصرفية جديدة لك «خدمات»

وقع بنك كريدي أجريكول مصر عقد تمديد الشراكة مع نادى الصيد المصري لمدة 10 سنوات وذلك لفرع البنك بالنادي، وكذلك لتحويل بطاقات العضوية لبطاقات مدفوعات لجميع أعضاء نادي الصيد المصري وذلك في مبادرة من البنك للمشاركة في دفع عميلة التحول الرقمي في مصر.

حضر حفل التوقيع من جانب البنك ولي لطفي نائب العضو المنتدب، وهالة الفص مدير عام قطاع التجزئة المصرفية بالإضافة إلى عدد من كبار المدراء والمسؤولين، ومن جانب نادي الصيد المصري حضر محسن طنطاوي رئيس مجلس إدارة النادي ونائبه المهندس/ محمد همام، وإيهاب حشيش أمين الصندوق واللواء شيرين شمس مدير النادي.





وتعتبر فكرة تحويل بطاقات العضوية إلى بطاقات مدفوعة مقدما نقلة نوعية، حيث أن هذه البطاقة الجديدة توفر مميزات حصرية لأعضاء النادي وستكون بديلاللدفع النقدي، ووسيلة دفع للشراء في المتاجر أو أونلاين وسداد المدفوعات الحكوميةبالإضافة إلى كونها بطاقة دخول للنادي. كما أنها تسهم في عملية التحول الي مجتمع لا نقدي بالاتساق مع استراتيجية البنك المركزي.ولقد قام كريدى أجريكول بتنفيذ عملية تحويل بطاقات العضوية لنادى سبورتنج الرياضى بالإسكندرية بنجاح خلال عام 2019.





وخلال حفل التوقيع صرح ولي الدين لطفي:"لدى كريدي أجريكول مصر استراتيجية عمل طموحة لتقديم خدمات مبتكرة في المجال المصرفي الرقمي، بما يتماشى مع خطة الشمول المالي التي وضعها البنك المركزي المصري للتحول إلى مجتمع لا نقدي، وتحقيق الشمول المالي وذلك بدمج كافة الفئات والطبقات في المجتمع داخل منظومة الاقتصاد الرقمي، ومن هنا نحرص على الوصول بخدماتنا إلى عملائنا في كل مكان. وأضاف "لطفي": "اليوم نحن نفتخربتمديد الشراكة مع نادى الصيد وكذلك طرح خدمات مبتكرة لأعضاء النادي، والنجاح الكبير الذي حققته تجربة كريدي أجريكول مصر في تحويل بطاقة عضوية نادى سبورتنج الإسكندرية إلى بطاقة مدفوعات كان دافعا كبيرا لتكرار التجربة بالشراكة مع نادى الصيد المصري، ونأمل أن نعمم استخدام بطاقات المدفوعات الذكية في العديد من المجتمعات الأخرى".





وأشار "لطفي" إلى أن تميز الخدمات الرقمية المبتكرة التي يقدمها كريدي أجريكول تحظى بتقدير المؤسسات المصرفية العالمية من خلال الجوائز التي حصل عليها البنك مؤخرا وهي جائزة "أكثر البنوك ابتكارا" من Global Business Outlook، وجائزة أفضل بنك في الخدمات المصرفية الخاصة الموجهة لكبار العملاء من مجلة جلوبال فاينانس.





ومن جانبه، ذكر بيير فيناس العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر: "يعد تحويل البنك لبطاقة العضوية إلى بطاقة مدفوعات استمرارا لمسيرة كريدي أجريكول مصر في التوسع في الخدمات التكنولوجية في المجال المصرفيوذلك في إطار استراتيجية البنك كأحد البنوك التابعة لمجموعة كريدي أجريكول العالمية للعمل على التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.وأضاف فيناس: أن مسيرة البنك على مدار الاعوام الماضية تكلل بالنجاح،حيث يستخدم 33% من إجمالي قاعدة العملاء الخدمات المصرفية الإلكترونية التي يقدمها البنك عبر قنواته الرقمية المختلفة.ونحن نفتخر بأن يكون لنا السبق بطرح هذه المبادرة المبتكرة التي من شأنها دفع عمليةالتوسع في قنوات الدفع الإلكترونية في مصر".