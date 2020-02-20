إحالة مدير ضرائب قليوب واثنين من مساعديه للتأديبية

أحالت النيابة الإدارية، مدير عام مأمورية الضرائب على المبيعات بقليوب وآخرين من مساعديه للمحاكمة التأديبية العاجلة لعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وقيامهم بمخالفة القواعد والتعليمات المعمول بها ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.





كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن "ب.م"، مدير عام مأمورية الضرائب على المبيعات بقليوب أغفل اتخاذ اللازم تجاه الإفادة الصادرة من بنك القاهرة بشأن عدم وجود رصيد لأحد العملاء والمتعلقة بالقضية رقم 127 لسنة 2017 محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وذلك بعدم إرسالها إلى هيئة قضايا الدولة مما ترتب عليه صدور الحكم في القضية برفضها.









وأهمل المحال "م.ع" مدير إدارة القضايا بالمأمورية، متابعة أعمال المحال الثاني، مما أدى إلى تراخيه في الرد على قضايا الدولة لمدة تجاوزت 45 يومًا.





وتقاعس "ر.ع" رئيس قسم الحجز بإدارة الدين بالمأمورية عن موافاة الشئون القانونية بخطاب بنك القاهرة، مما أدى إلى صدور الحكم برفض الدعوى وتحمل الخزانة العامة المصاريف.