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برلمان

طلب إحاطة بشأن أزمة المخلفات بدائرة الساحل

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان

أعلن النائب عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، عن دائرة الساحل، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية، اللواء  محمود شعراوي، وياسمين فؤادء، وزيرة البيئة، حول منطقة تجميع المخلفات والنفايات الموجودة بالدائرة.

وأوضح النائب في تصريحات خاصة له، أنه يتم تجميع مخلفات أكثر في هذه منطقة سكنية تسمى (عبة وهبه) ، مم أدى إلى تفاقم الوضع وخروجه عن السيطرة، وزيادة السيارات المحلمة بالمخلفات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ذلك أدى إلى وقوع العديد من الحوادث وانتشار الأمراض، مطالبا بتوفير أماكن بديلة لتجميع القمامة.

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