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أخبار البلد

معلومات الوزراء يصدر العدد الخامس من تقريره الأسبوعي مقتطفات تنموية

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:54 م
المنظمة الدولية
المنظمة الدولية للهجرة
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محمود مطاوع
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، العدد الجديد من تقريره الأسبوعي "مقتطفات تنموية" والذي يسرد في 6 فصول، عددًا من القضايا الاقتصادية والتنموية المهمة المتعلقة بالشأن المحلي والدولي.

وتناولت الإصدارة مجموعة من التقارير الدولية المهمة،  أبرزها  تقرير "أعلى 10 اتجاهات عالمية للمستهلكين 2020"، الصادر عن يورو مونتيور الدولية، وتقرير "آفاق الاقتصاد الأفريقي (2020)"، وتقرير مؤسسة فيتش "البنية التحتية عالميًّا: توقعات لعشر سنوات حتى 2029".

كما تناول الإصدار  تقرير المنظمة الدولية للهجرة "الهجرة العالمية 2020"، وتقرير "التوقعات المستقبيلة لمصر في الفترة (2020-2024)" الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست، و"مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة 2020" ،و تقرير وكالة فيتش "معدلات النمو في مصر".
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