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محافظات

حفاظا على أرواح المواطنين.. لجنة هندسية لمراجعة المطبات الصناعية في القليوبية

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:55 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال المجلس التنفيذي للمحافظة مديرية الطرق والنقل والهيئة العامة للطرق والكباري، بتشكيل لجنة هندسية لمراجعة جميع المطبات الصناعية على الطرق العامة وإزالة غير القانوني منها وإنشاء ما يلزم حماية لأرواح المواطنين والحد من الحوادث والتنسيق مع إدارة المرور بهذا الشأن.


كما وجه محافظ القليوبية أيضا بغلق جميع مزلقانات السكة الحديد غير القانونية والعشوائية بجميع مراكز ومدن المحافظة لأنها تمثل خطرا على حياة المواطنين.


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وطالب المحافظ بسرعة التنسيق لعقد اجتماع بديوان عام المحافظة يشارك فيه رئيس شركة المياه والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي لمراجعة موقف جميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، والوقوف على أسباب تأخيرها، وتذليل العقبات وإزالة المعوقات التي تقف حائلا أمام تسليم المشروعات.


وجه المحافظ رئيس فرع شركة المياه والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنفيذي بتجهيز تقارير بموقف كل مشروع ونسب التنفيذ والمعوقات لمناقشتها بالإجتماع لدفع الأعمال، حيث إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف البنية التحتية، لاسيما مشروعات المياه والصرف الصحي تفعيلا لمبادرة حياه كريمة لجميع المواطنين.

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