سيدة تنشر طريقة جديدة لتنظيف فرشاة المرحاض.. صور

نستخدم جميعنا فرشاة تنظيف المرحاض في تنظيف الأماكن البعيدة، فنظافة المرحاض في أي منزل تدل على نظافة أصحابه، وهو من الأماكن الهامة التي تتجمع فيها البكتيريا والأامراض، ولكن تلك الفرشاة لها طريقة استخدام وتنظيف معينة قد يجهلها البعض.





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إحداهن نشرت صورة لفرشاة المرحاض التي تستخدمها يوميا في التنظيف، وتشير إلى أنها اكتشفت معلومة عن تنظيف تلك الفرشاة أرادت مشاركتها مع أصدقائها.





نشرت السيدة صورة للفرشاة وهي عالقة في المرحاض وكتبت عليها: "يجب عليكِ وضعها بتلك الطريقة حتى تمنعي وصول البكتيريا لها، وبدلا من أن تنظف المرحاض ستصبح ناقلة للبكتيريا، فتلك الطريقة تجعل الفرشاة نظيفة دائما".



