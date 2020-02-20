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منوعات

سيدة تنشر طريقة جديدة لتنظيف فرشاة المرحاض.. صور

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:53 م
صدى البلد
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مريم صليب
نستخدم جميعنا فرشاة تنظيف المرحاض في تنظيف الأماكن البعيدة، فنظافة المرحاض في أي منزل تدل على نظافة أصحابه، وهو من الأماكن الهامة التي تتجمع فيها البكتيريا والأامراض، ولكن تلك الفرشاة لها طريقة استخدام وتنظيف معينة قد يجهلها البعض. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إحداهن نشرت صورة لفرشاة المرحاض التي تستخدمها يوميا في التنظيف، وتشير إلى أنها اكتشفت معلومة عن تنظيف تلك الفرشاة أرادت مشاركتها مع أصدقائها. 

نشرت السيدة صورة للفرشاة وهي عالقة في المرحاض وكتبت عليها: "يجب عليكِ وضعها بتلك الطريقة حتى تمنعي وصول البكتيريا لها، وبدلا من أن تنظف المرحاض ستصبح ناقلة للبكتيريا، فتلك الطريقة تجعل الفرشاة نظيفة دائما". 

تفاعل مع الصورة أكثر من 30 ألف سيدة وانبهرن بتلك المعلومة المفيدة، وشاركن الصورة على صفحاتهن، وشكرن تلك السيدة على المعلومة. 
سيدة تنشر طريقة جديدة لتنظيف فرشاة المرحاض.. صور
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