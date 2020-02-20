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محافظات

أهالي سمالوط يشيعون جثمان النائب علي الكيال

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:49 م
أهالي سمالوط يشيعون
أهالي سمالوط يشيعون جثمان النائب علي الكيال
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ايمن رياض
شيع أهالي مركز سمالوط شمال المنيا جثمان النائب الدكتور علي الكيال، عضو مجلس النواب عن الدائرة، وسط حالة من الحزن الشديد، بعد أن وافته المنية أمس، الاربعاء، داخل المستشفى السعودي الألماني بعد صراع مع المرض. 

وعانى النائب طوال الفترة الماضية من تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بسرطان الكبد استقر خلالها بالمستشفى السعودي الألماني بالقاهرة. 


وتم نقل جثمان الراحل من القاهرة إلى مسقط رأسه مدينة سمالوط وتمت إقامة صلاة الجنازة بمسجد الشريعي ثم بدأت إجراءات الدفن بمقابر العائلة وإقامة سرادق العزاء اليوم وغدا وبعد غد السبت. 

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كان النائب الراحل قد ترشح أكثر من مرة لعضوية البرلمان ليفوز بعضوية المجلس لأول مرة في الدورة الحالية ويرحل قبل اكتمال مدة المجلس الحالية بأكثر من 9 أشهر. 


والنائب الدكتور علي الكيال، من أبناء مركز سمالوط، وهو طبيب نساء وتوليد وخريج كلية الطب بجامعة أسيوط، ويعمل حاليًا رجل أعمال، ومتزوج من سيدة الأعمال ماجدة محمد عبد الغني وله بنتان أحداهما رشا وهي متزوجة من نجل النائب اللواء هاني أباظة النائب الوفدي عن دائرة الزقازيق وابنه المهندس محمد علي الكيال رجل الأعمال أيضًا. 


وحدد قانون مجلس النواب في مادته (25) الوضع القانوني لخلو منصب النائب المنتخب بالنظام الفردي، بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مده عضويته بـ 6 أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، ويجب شغل المقعد خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه. 

أهالي سمالوط يشيعون جثمان النائب علي الكيال
أهالي سمالوط يشيعون جثمان النائب علي الكيال
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