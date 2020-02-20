عمرو بدر: نتابع البلاغات المقدمة من الزملاء ضد منتحلي صفة صحفي

قال عمرو بدر، السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، إن النقابة تتابع البلاغات التي يتقدم بها الزملاء ضد منتحلي الصفة والكيانات الموازية المخالفة للقانون والدستور.





وأضاف "بدر" في تصريحات صحفية، الخميس، أنه كان قد أعد قائمة بتلك الكيانات الموازية وبأسماء منتحلي الصفة، وقام بتقديمها للشؤون القانونية للنقابة، بالإضافة إلى التحرك والتقدم ببلاغ للنائب العام ضدهم، مؤكدًا أن ذلك يُعد تزويرًا ونصبًا على المواطنين، واعتداء على حق النقابة.





وطالب السكرتير العام المساعد للنقابة، من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بإبلاغ الشؤون القانونية، أو أعضاء مجلس النقابة، في حالة رصد أي من منتحلي الصفة أو الكيانات الموازية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.







