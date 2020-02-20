برلمانية: مشروع قانون لفصل المجلس القومى للطفولة والأمومة عن وزارة الصحة





وأضافت منى منير فى تصريحات خاصة لصدى البل، انه شرف كبير لها أن يتم تكليفها بعضوية مجلس إدارة صندوق رعاية الأمومة والطفولة مع أساتذة كبار كل منهم له باع طويل فى العمل العام والخدمى و تحت إشراف الدكتورة عزة العشماوى التى كنت أعمل معها قبل ذلك فى ملف الطفولة لإيمانى الشديد بأهمية هذه المرحلة العمرية .





وأكدت منير أنها ناقشت مع دكتورة عزة العشماوى القيام بحملة للأطفال فى المدارس خاصة بالكشف على الأنيميا والتقزم، واقترحت أن يتم اعطاء مواد غذائية للأسر الفقيرة حتى نحارب الأنيميا والتقزم ،مع الاستعانة بالجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء لمعرفة الأماكن التى بها نسبة كبيرة من الأطفال المصابين بالأنيميا الذين سيكونون غالبًا فى القرى والصعيد بحيث تتوجه الحملات إلى هناك .





وأشارت منير أنها تتمنى القيام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبعض الأخصائيين النفسيين فى الكشف فى المدارس عن بعض الأمراض الذهنية والنفسية التى لا يلاحظها الآباء خاصة فى المناطق الأكثر فقرًا ، مثل التوحد وعدم قراءة السبورة وفرط الحركة التى يصنفه بعض الأهالى على أنه خجل أو شقاوة .





ولفتت منير أن اهتمامها بملف الطفولة والأمومة راجع لأهمية هذا الملف الحيوى الذى يشكل مستقبل الوطن بالكامل ، لأنهم نواة الأجيال القادمة.

قالت النائبة منى منير، انها قدمت مشروع قانون لفصل المجلس القومى للطفولة والأمومة عن وزارة الصحة ليستطيع القيام بدوره وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتم عرض مشروع القانون على لجنة التضامن الاجتماعى وتمت الموافقة عليه، قائلة:أتمنى أن يتم مناقشته فى دور الإنعقاد القادم .