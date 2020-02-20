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رياضة

قبل ساعات من اشتباك الأهلي والزمالك.. السوبر المصري يتصدر تويتر الإمارات

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:36 م
على صالح
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
قبل ساعات من انطلاق المباراة المنتظرة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر، تصدر هاشتاج #السوبر_المصري ضمن الهاشتاجات المتصدرة على تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر في دولة الإمارات العربية المتحدة 

وتنطلق المباراة المرتقبة اليوم الخميس بين الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، في العاصمة ابوظبي على استاد محمد بن زايد، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت القاهرة.

وشهد هاشتاج السوبر المصري تفاعل كبير من قبل المغردين بين مشجعين للأهلي أطلقوا وسم #السوبر_يا_أهلي، ومشجعين للزمالك تداولوا وسم #السوبر_يا_زمالك.

وأعرب جمهور النادي الأهلي عن ثقتهم بفوز الفريق الأحمر، في مباراة اليوم، مؤكدين اطمئنانهم، فقال أحدهم: «اعتقد المباراة محسومة للأهلي».

وقال مغرد آخر: «سنراك اليوم منتصرا...وإن لم تكن منتصرًا..فرؤيتك انتصار يا أهلي».

كما عبر متابعون من دولة الإمارات عن سعادتهم معربين عن رغبتهم بمشاهدة لعبة جميلة بين الفريقين الأكبر في مصر. 

وتقام المباراة السوبر المصري في إطار التعاون الرياضي بين مصر والإمارات، بموجب اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في أبوظبي في شهر فبراير الجاري، بين مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة بمصر. 

ووفقا لتصريحات رئيس اللجنة المنظمة للسوبر المصري في الإمارات، سهيل العريفي، أن الأجواء مثالية ونظام حجز التذاكر عمل بكفاءة عالية.

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