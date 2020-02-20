لقطات مرعبة.. اصطدام كاسحتي الجليد النوويتين في المحيط المتجمد الشمالي.. شاهد

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو عن تفاصيل لقطات جوية تثير الرعب.





وأظهر الفيديو لقطات لاقتران كاسحتي الجليد النوويتين في المحيط المتجمد الشمالي.





وقد نشرت شركة "روس آتوم" الروسية الحكومية للطاقة الذرية لقطات لطائرة الدرون تظهر اقترابا ليليا لكاسحتي الجليد "تايمير" و"فايجاتش" النوويتين في ميناء سابيتا بشبه جزيرة يامال الروسية.





كاسحة الجليد هي سفينة أو قارب مصممة للتنقل من خلال المياه المغطاة بالجليد، وتوفير الممرات المائية الآمنة للقوارب والسفن الأخرى.





وتستخدم كاسحة الجليد قوتها الجبارة لدفع مقدمتها أعلى الجليد كي يحدث ثقل السفينة انهيار الجليد.







ومقدمة السفينة مصممة بطريقة خاصة وهي ذات جسم صلب قوي.















