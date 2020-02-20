مصطفى الصادق: التحول الرقمي والكول سنتر يسهلان الخدمات للمواطنين

أكد اللواء مصطفى الصادق، مدير مركز نظم المعلومات بوزارة الإنتاج الحربى أن التحول الرقمي هام ويسهل أداء الخدمات للمواطنين سواء داخل منظومة التأمين الصحى الشامل أو خارجها كما يضمن تأمين البيانات وسريتها.

وأضاف مدير مركز نظم المعلومات بوزارة الإنتاج الحربى خلال فعاليات المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة الذي عقد اليوم بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي أن هناك سلسلة من الإجراءات التى تضمن نجاح وصول الخدمات للمواطن منها الكول سنتر الذي يستهدف حل أى مشكلات تواجه المنتفع.

كشف الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل دور طبيب الأسرة فى المنظومة، مؤكدا أنه يمثل النواة الحقيقية لمشروع التأمين التأمين الصحى الشامل، مؤكدا أن طبيب الأسرة حاصل على شهادة البكالوريوس فى الطب والجراحة وأكمل سنة الامتياز التدريبية واستكمل الدراسات العليا التى تمنحه درجة الأخصائى فى تخصص طب الأسرة.

وأضاف: "هناك معادلة بسيطة توضح تأثير طبيب الأسرة على كفاءة المنظومة الصحية وهى طبيب أسرة مؤهل جيدا وبعض الأدوية البسيطة ومعمل تحاليل بسيط فى الوحدة الصحية أو مركز طب أسرة ليساوى ذلك قدرة على علاج 70 إلى 80 % من الأمراض وبالتالى يمكننا تفادى مضاعفات خطرة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل أن المنظومة مطبقة رسميا فى محافظة بورسعيد وسيتم تطبيقها تجريبيا فى محافظتى الأقصر وجنوب سيناء أول مارس المقبل وتابع: "هناك استعدادات كبيرة لتوفير خدمات صحية على أعلى مستوي لجميع المنتفعين وتابع:"سيتوالى التشغيل التجريبى للمنظومة حتى تشمل جميع أنحاء الجمهورية."

وأوضح السبكى أن تقديم الخدمة الصحية من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل يتم من خلال الرعاية الصحية الأولية وهى مدخل حصول المنتفع علي الخدمة الطبية وتقدم من خلال وحدات ومراكز الرعاية الأولية حيث يتواجد طبيب الأسرة المسؤول عن التعامل مع المنتفعين وتابع : يوجد ما يسمى بنظام الإحالة والمسؤول عن تحويل المريض فى حالة احتياجه لمستويات أعلى من الرعاية الصحية أما الشق الثالث يتعلق بالرعاية الصحية الثانوية والثالثة والتى تتضمن الخدمات الأعلى مستوى كالجراحات والتخصصات الدقيقة.

وشهدت أكاديمية الأميرة فاطمة مقر هيئة تدريب الأطباء، انطلاق المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة، برعاية وزارة الصحة والسكان.

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر جهود الدولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ودور المنظومة التي تأتي ضمن تكليفات الرئيس السيسي في القضاء على قوائم الانتظار.

جاء ذلك خلال انطلاق المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة، تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان بعنوان "المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة... صحتك أمانك"، يقام المؤتمر بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة (المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا).

ويحضر المؤتمر الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة على التأمين الصحي، الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة للسكان، الدكتور جون جابور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

إضافة إلى حضور لفيف من مسئولي وزارة الصحة والسكان وممثلي وخبراء الصحة في مصر والعالم، وبعض أعضاء مجلس النواب.

يتضمن المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة في جلساته عدة محاور أبرزها: آليات حكومة المنظومة الصحية في ظل نظام التأمين الصحي الشامل، دور التحول الرقمي في تطوير المنظومة الصحية وربط نظام التأمين الصحي الشامل، طب الأسرة وأهميته في منظومة التأمين الصحي الشامل كما يتضمن المؤتمر ورشة عمل للإعلاميين تحت عنوان "دور الإعلام في منظومة التأمين الصحي الشامل".