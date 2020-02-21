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أخبار البلد

خمس توصيات للمؤتمر الأول لتغطية الصحية الشاملة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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محمد غالي

خرج المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة، تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان بعنوان "المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة صحتك أمانك"، بخمس توصيات جاءت كالتالي:-


1- إطلاق سلسل من المؤتمرات و الندوات عمل ندوات توعية في جميع المحافظات وإشراك الجانب الخاص و الحكومي والأهلي


2- إطلاق منصة إلكترونية للتأمين الصحي الشامل .


3- إنشاء أول منتدي مصري دولي للصحة الشاملة برعاية وزارة الصحة.


4- إطلاق استراتيجية  وطنية لتشييد دور طب الأسرة كحجر زاوية بالتأمين الصحي الشامل.

  

5- تعزيز التواصل مع الخبراء المصريين والأجانب وفي مجال التكنولوجيا الصحية والتحويل الرقمي، و العمل علي إنشاء نموذج محاكاة.


وشهدت أكاديمية الأميرة فاطمة مقر هيئة تدريب الأطباء، إنطلاق المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة، برعاية وزارة الصحة والسكان.


ومن المقرر أن يتناول المؤتمر جهود الدولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ودور المنظومة التي تأتي ضمن تكليفات الرئيس السيسي في القضاء على قوائم الانتظار.


جاء ذلك خلال انطلاق المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة، تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان بعنوان "المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة... صحتك أمانك"، يقام المؤتمر بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة (المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا).


ويحضر المؤتمر الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة على التأمين الصحي، الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة للسكان، الدكتور جون جابور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.


إضافة إلى حضور لفيف من مسئولي وزارة الصحة والسكان وممثلي وخبراء الصحة في مصر والعالم، وبعض أعضاء مجلس النواب.


يتضمن المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة في جلساته عدة محاور أبرزها: آليات حكومة المنظومة الصحية في ظل نظام التأمين الصحي الشامل، دور التحول الرقمي في تطوير المنظومة الصحية وربط نظام التأمين الصحي الشامل، طب الأسرة وأهميته في منظومة التأمين الصحي الشامل.


كما يتضمن المؤتمر ورشة عمل للإعلاميين تحت عنوان "دور الإعلام في منظومة التأمين الصحي الشامل".

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