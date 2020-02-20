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محافظات

محافظ القليوبية يشدد على التواصل مع المواطنين وعقد لقاءات جماهيرية

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:13 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

أكد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان على أهمية التواصل مع المواطنين. موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة عقد لقاءات جماهيرية بشكل أسبوعي لتلبية طلبات الناس والتواجد بالشارع لحل المشكلات على أرض الواقع بالإضافة إلى متابعة المشروعات التي يجري تنفيذها بنطاق مدنهم لدفع الأعمال وتذليل أية عقبات تعترض أعمال التنفيذ.


جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد واللواء علاء عزمي نائبا عن مدير أمن القليوبية.


كما وجه المحافظ رؤساء مجالس المدن والأحياء والمراكز بضرورة الإعلان داخل الدواوين الحكومية عن شروط التراخيص والالتزام بتحصيل الرسوم المقررة قانونا من المواطنين، وتفعيل الرقابة داخل المؤسسات، بالإضافة إلى سرعة إصدار التراخيص من خلال المراكز التكنولوجية.


ووجه رؤساء مجالس المدن والأحياء والمراكز ومديري المديريات الخدمية بسرعة الرد على الكتب الدورية المرسلة والإلتزام بمواعيدها وموافاة المكتب الفنى بالبيانات المطلوبة في وقتها، وعمل نظام متابعة للرد على المكاتبات في أسرع وقت ممكن لأنها تتعلق بمصالح المواطنين والخدمات العامة لهم  والتوقيع بالاسم يكون واضحا وصريحا ومؤرخا ومختوما بالختم الرسمي لتدقيق البيانات.

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