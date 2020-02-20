البحث العلمي تدعم مشروع تطبيقات الغزل في الموضة لطلاب تطبيقية حلوان

فاز مشروع تخرج، بعنوان تطبيقات الغزل في الموضة والأغراض التقنية، لطلاب بقسم الغزل والنسيج والتريكو بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بالتمويل للتنفيذ خلال الفصل الدراسي الثاني، ضمن مبادرة "مشروعي بدايتي" الذي تموله أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتمويل مشروعات التخرج بالكليات المختلفة، وهي المشروعات التي يتم تنفيذها بالكلية بدعم ورعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية.





ويتناول المشروع التطبيقات المتنوعة للغزل بإعتباره عصب صناعة النسيج وذلك في المجالات المرتبطة بصناعة المنسوجات سواء أقمشة الملابس والمفروشات بالإضافة للاستخدامات الحديثة الخاصة بالأقمشة التقنية مثل أقمشة الملابس الرياضية والأقمشة المستخدمة في الحماية والأقمشة الطبية والأقمشة الذكية.



