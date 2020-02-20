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تعليم

البحث العلمي تدعم مشروع تطبيقات الغزل في الموضة لطلاب تطبيقية حلوان

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:11 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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فاز مشروع تخرج، بعنوان تطبيقات الغزل في الموضة والأغراض التقنية، لطلاب بقسم الغزل والنسيج والتريكو بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بالتمويل للتنفيذ خلال الفصل الدراسي الثاني، ضمن مبادرة "مشروعي بدايتي" الذي تموله أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتمويل مشروعات التخرج بالكليات المختلفة، وهي المشروعات التي يتم تنفيذها بالكلية بدعم ورعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية. 

 ويتناول المشروع التطبيقات المتنوعة للغزل بإعتباره عصب صناعة النسيج وذلك في المجالات المرتبطة بصناعة المنسوجات سواء أقمشة الملابس والمفروشات بالإضافة للاستخدامات الحديثة الخاصة بالأقمشة التقنية مثل أقمشة الملابس الرياضية والأقمشة المستخدمة في الحماية والأقمشة الطبية والأقمشة الذكية. 

وينفذ المشروع تحت إشراف د. إيمان أبوطالب، د. أيمن السيد، د. عفاف فرج، د. نهلة عبد المحسن، د. عبير داود، المهندسة إسراء رمضان والطلاب رنا علاء الدين ، مهند ياسر عليوة، بلال مسعد سعد.
البحث العلمي تدعم مشروع تطبيقات الغزل في الموضة لطلاب تطبيقية حلوان
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