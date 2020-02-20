السوبر_يا_اهلي يتصدر تويتر.. مغردون: يوم نصره ليا عيد

قبل ساعات من انطلاق المباراة المنتظرة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر.



وتنطلق المباراة المرتقبة اليوم الخميس بين الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، في العاصمة ابوظبي على استاد محمد بن زايد، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت القاهرة.





شهد الهاشتاج تفاعل كبير على تويتر و جاءت تعليقاتهم كالآتى: " يارب الاهلى يكسب يارب - وما يدخلشى فيه ولا جون

- قولو آمين يا أهلاويه - انصر فريقنا يا الله - يوم نصره ليا عيد





وأضاف آخر: "ليك جمهور فى الشدة طبيبك ما انت حبيبه وهو حبيبك .. زى ما ترسى معاك هيساندك تكسب تخسر مش هيسيبك ".





وتقام المباراة السوبر المصري في إطار التعاون الرياضي بين مصر والإمارات، بموجب اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في أبوظبي في شهر فبراير الجاري، بين مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة بمصر.

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