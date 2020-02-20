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محافظات

وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.. صور

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:08 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
تفقد المستشار عمرو مروان وزير العدل واللواء عادل الغضبان  ،محافظ بورسعيد ،اليوم الخميس ، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين وإدارة التحول الرقمى بديوان عام محافظة بورسعيد ومركز التوثيق المطور  ، وذلك خلال زيارة وزير العدل لمحافظة بورسعيد ، لتفقد الشهر العقارى وافتتاح تطوير المحاكم ببورسعيد .

واستمع وزير العدل ومحافظ بورسعيد لشرح موجز عن كيفية سير العمل داخل إدارة التحول الرقمى الجديدة وكذلك إدارة الخدمات والشكاوى داخل المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين وذلك بعد تطبيق أعمال الميكنة والرقمية ببورسعيد .

وأشاد المستشار عمرو مروان  وزير العدل بمستوى التطور داخل إدارات ديوان عام محافظة بورسعيد ،والذى يستهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطن بشكل أسرع وأدق  ، حيث أكد أن منظومة العمل الإدارى داخل بورسعيد شهدت تطورا بشكل كبير وذلك من خلال تطبيق منظومة التحول الرقمى الذى انطلقت من بورسعيد وسيتم تعميمها فى باقى محافظات بورسعيد .
وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.. صور
وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.. صور
وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.. صور
وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.. صور
وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.. صور
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