وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.. صور

تفقد المستشار عمرو مروان وزير العدل واللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد ،اليوم الخميس ، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين وإدارة التحول الرقمى بديوان عام محافظة بورسعيد ومركز التوثيق المطور ، وذلك خلال زيارة وزير العدل لمحافظة بورسعيد ، لتفقد الشهر العقارى وافتتاح تطوير المحاكم ببورسعيد .





واستمع وزير العدل ومحافظ بورسعيد لشرح موجز عن كيفية سير العمل داخل إدارة التحول الرقمى الجديدة وكذلك إدارة الخدمات والشكاوى داخل المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين وذلك بعد تطبيق أعمال الميكنة والرقمية ببورسعيد .



