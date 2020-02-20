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رياضة

الشباب يحقق فوزا مثيرا على ضمك بالدورى السعودى .. فيديو

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:20 م
فريق الشباب
فريق الشباب
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عبدالله هشام
حقق فريق الشباب الفوز علي  منافسه ضمك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان " الدورى السعودي " .


تقدم فريق الشباب بهدف في الدقيقة 17 عن طريق سيباستياو دي فريتاس ، قبل ان يتعادل ضمك في الدقيقة 51 عن طريق رافائيل كوستا ، وأضاف الهدف الثاني ايميلو زيلايا في الدقيقة 56 .

عاد فريق الشباب للمباراة بتعادل في الدقيقة 76 عن طريق عبدالله الزوري وسجل الهدف الثالث كريستيان جوانكا في الدقيقة 87 ليقود الشباب إلى الفوز وحصد ثلاث نقاط .

بهذه النتيجة يصل الشباب للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة ، وتوقف رصيد ضمك عند النقطة 14 في المركز الــ14 .
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