الشباب يحقق فوزا مثيرا على ضمك بالدورى السعودى .. فيديو

حقق فريق الشباب الفوز علي منافسه ضمك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان " الدورى السعودي " .









تقدم فريق الشباب بهدف في الدقيقة 17 عن طريق سيباستياو دي فريتاس ، قبل ان يتعادل ضمك في الدقيقة 51 عن طريق رافائيل كوستا ، وأضاف الهدف الثاني ايميلو زيلايا في الدقيقة 56 .





عاد فريق الشباب للمباراة بتعادل في الدقيقة 76 عن طريق عبدالله الزوري وسجل الهدف الثالث كريستيان جوانكا في الدقيقة 87 ليقود الشباب إلى الفوز وحصد ثلاث نقاط .



