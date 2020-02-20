أنشطة سوق العمل الثقافية .. ندوة بألسن عين شمس 24 فبراير

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، بالتعاون مع دار الفاروق للاستشارات الثقافية، ندوة تعريفية بأنشطة الدار ورسالتها الثقافية والتنويرية فى مجال الترجمة، الموافق ٢٤ من فبراير الجاري بقاعة الترجمة الفورية بالكلية.







