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تعليم

أنشطة سوق العمل الثقافية .. ندوة بألسن عين شمس 24 فبراير

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:15 م
كلية السن جامعة عين
كلية السن جامعة عين شمس
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حسام الفقي
ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، بالتعاون مع دار الفاروق للاستشارات الثقافية، ندوة تعريفية بأنشطة الدار ورسالتها الثقافية والتنويرية فى مجال الترجمة،  الموافق ٢٤ من فبراير الجاري بقاعة الترجمة الفورية بالكلية. 


وأوضحت الدكتورة علا عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الندوة تأتي في اطار مد جسور التواصل بين الدار  وبين الطلاب والخريجين من قسم اللغة الإنجليزية الفرقة الرابعة بالكلية، حرصا من الدار على تقديم الدعم والتدريب والمهارات اللازمة لمواكبة سوق العمل بهذا المجال، على أن تحتسب هذه الندوة من ضمن ندوات التدريب الميدانى.
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