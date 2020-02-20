سكان قرية سنجاري الأوكرانية يتظاهرون ضد عودة مواطنيهم من ووهان الصينية..فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات لخروج سكان قرية نوفيه سنجاري بمقاطعة بولتافا الأوكرانية في مظاهرات ضد قرار الحكومة استخدام مرافق القرية لاستقبال المواطنين الأوكرانيين القادمين من ووهان الصينية.

وحاول المتظاهرون إغلاق الطريق الرئيسية المؤدية إلى القرية، وقامت قوات الشرطة بالتصدي لهم واعتقال بعضهم.

رفضت الصين اليوم الخميس بشدة ما أثير بأن الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) مرتبط ببرنامج الحرب البيولوجية في الصين وتم تسريبه من المختبر، معتبرة أن تلك ادعاءات ليس لها أي أساس علمي وتأتي في إطار "نظريات المؤامرة".







وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي عبر الإنترنت - "في الوقت الحالي، يخوض الشعب الصيني حربا شاملة ضد فيروس كورونا الجديد، وهو يخوض هذه الحرب لمصلحته ومن أجل الصحة العامة العالمية أيضا. وفي هذا الوقت بالتحديد، روج بعض الأفراد ووسائل إعلام بيانات مثيرة إما عن جهل أو بنيات سيئة".



