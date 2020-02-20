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محافظات

بدء تنفيذ 85 بئرا جديدة بـ الوادى الجديد.. صور

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:18 م
بدء تنفيذ 85 بئرًا
بدء تنفيذ 85 بئرًا جديدة الوادى الجديد..صور
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منصور ابوالعلمين

تفقد، اليوم الخميس، المهندس منصور إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية بمحافظة الوادى الجديد عددا من الورش المركزية، من بينها ورشة سبك المعادن وورشة لصيانة المعدات ومولدات الكهرباء (الديزل) وتفقد أعمال إعادة تصنيع بعض قطع الغيار من إعادة صهر المعادن والاستفادة من الخامات الكهنة وخاصه الخامات النحاس من كراسي وخلافه لاستخدامها مرة أخري توفيرا للمال العام عن طريق خرطها لتصنيع قمرات نحاس لزوم الكلاتشات والتي يتعدي سعر الواحدة منها 10000 جنيه بالأسواق.


وكانت وزارة الموارد المائية والرى وافقت مؤخرا علي دعم محافظة الوادي الجديد بـ230 مليون جنيه لتنفيذ مشروع تشغيل الآبار الجوفية لأغراض الري والزراعة بنظام الطاقة الشمسية.


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وأكد وكيل وزارة الموارد المائية والري بالوادي الجديد، المهندس منصور إبراهيم، أن المشروع يستهدف تشغيل 85 بئرًا بالطاقة الشمسية بدلًا من تشغيلها بنظام الديزل والسولار، حيث إن خطة مصلحة المياه الجوفية بالمحافظة هذا العام كانت تستهدف تشغيل 45 بئرا جوفيا بهذا النظام، بينما جرت الموافقة علي تشغيل 45 آخرين، ليصبح الإجمالي 85 بئرًا، جار طرحها ليبدأ المشروع خلال الفترة القليلة المقبلة، وينتهي خلال العام المالي المقبل 2021.


وأضاف منصور، أن الوزارة حريصة على تحويل نظام تشغيل الآبار للطاقة الشمسية، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة خاصة المواد البترولية، وتقليل والحد من مشكلة الأعطال المتكررة في الآبار التي تعمل بنظام الديزل والسولار.


وأوضح وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، أن إجمالي الآبار التي تعمل بالديزل 170 بئرًا، جري تشغيل 60 منها بالطاقة الشمسية، كما يجري البدء في تشغيل 45 منها بالطاقة الشمسية، وطرح  40 بئرا أخرى من هذه الآبار.


وأشار الي، أن الآبار التي تعمل بالديزل حاليا تقع ضمن نطاق الثمانين جنوب درب الأربعين وبالفرافرة والداخلة، لافتًا إلى أن منطقة "الشب" الواقعة على الحدود المصرية الجنوبية بها 4 قرى جديدة، وتشرف الإدارة المركزية حاليًا على الآبار الجوفية بالقرى، التي جري تسليمها وتقدم كل الدعم لإنجاح هذه المشروعات التي تمثل عمليات جديدة للاستصلاح والاستزراع.

بدء تنفيذ 85 بئرا جديدة بـ الوادى الجديد.. صور
بدء تنفيذ 85 بئرا جديدة بـ الوادى الجديد.. صور
بدء تنفيذ 85 بئرا جديدة بـ الوادى الجديد.. صور
بدء تنفيذ 85 بئرا جديدة بـ الوادى الجديد.. صور
بدء تنفيذ 85 بئرا جديدة بـ الوادى الجديد.. صور
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