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رياضة

بعد فوز أبوقير علي بيلا .. تعرف على جدول ترتيب بحري بالقسم الثاني

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:22 م
بيلا - أبوقير
بيلا - أبوقير
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عبدالله هشام
حقق فريق أبوقير للأسمدة الفوز على منافسه بيلا بنتيجة ثلاثة اهداف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الــ15 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة بحري .


وكانت نتائج مباريات الجولة كالتالي : 

الحمام 0-0 فاركو
الغزل 1-0 دكرنس 
المالية 1-2  دمنهور 
بلدية المحلة 1-2 المنصورة


وكان الحكم محمد الحنفي قرر تأجيل مباراة الأوليمبي أمام منافسه الرجاء المطروحي أمس بسبب سوء حالة ملعب المباراة بمدينة الإسكندرية، بعد هطول أمطار غزيرة منذ الصباح الباكر.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة اللقاء يوم 3-3-2020 عزالدين يعقوب بنادي الأوليمبي بالإسكندرية في تمام الساعة الثانية والنصف .


وجاء جدول الترتيب حتى الآن كالتالي :  

1- فاركو: 30 نقطة
2- دمنهور: 30 نقطة
3- غزل المحلة: 28 نقطة
4- المنصورة: 26 نقطة
5- دكرنس: 24 نقطة
6- الرجاء: 22 نقطة
7- أبو قير للأسمدة: 20 نقطة
8- بلدية المحلة: 19 نقطة
9- الحمام: 17 نقطة
10- الأوليمبي: 15 نقطة
11- المالية: 5 نقاط
12- بيلا: 5 نقاط

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