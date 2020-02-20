بعد توقف سنوات.. بدء تشغيل خط طيران بين شرم الشيخ والأقصر.. صور

استقبل البر الغربي بالأقصر، اليوم الخميس، مجموعة من السائحين الذين أهدتهم وزارة السياحة و الاثار تذاكر مجانية لزيارة مقبرة الملكة نفرتاري.





ياتي ذلك بمناسبة بدء تشغيل اول خط طيران بين شرم الشيخ والاقصر لربط المقاصد السياحية الثقافية بالمقاصد السياحية الشاطئية .

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واستمتع السائحون بالزيارة واعربوا عن سعادتهم بها و بالحضارة المصرية العريقة، كما أشادوا بهذه المبادرة التي منحتهم الفرصة بالاستمتاع بالمقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها، وأنهم مارسوا رياضة الغوص المفضلة لديهم وايضا تعرفوا عن قرب بالحضارة المصرية.





جدير بالذكر ان شركة مصر للطيران أعلنت اليوم الخميس عن تشغيل أولى رحلاتها بين مدينة شرم الشيخ و الأقصر بواقع رحلة أسبوعية، لأول مرة منذ توقف دام عدة سنوات، في إطار التنسيق الدائم بين وزارتي السياحة والاثار والطيران المدني لربط البحر الأحمر بآثار وادي النيل في صعيد مصر، و ربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية





وبمناسبة بدء التشغيل أهدت وزارة السياحة و الآثار السائحين بأول رحلة طيران لهذا الخط الجديد زيارة مجانية لمقبرة الملكة نفرتاري بالبر الغربي للأقصر اليوم الخميس والتي تبلغ تذكرتها 1400 جنيه مصري.