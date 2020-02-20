بعد مصرع 9 أشخاص.. الخطوط الجوية العراقية تعلّق رحلاتها مع إيران

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، تعليق الرحلات لشركة الخطوط الجوية العراقية من وإلى إيران، بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في عدة مناطق إيرانية.





ونقلت شبكة "السومرية نيوز" العراقية عن بيان الوزارة قولها "نعلن تعليق الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية من وإلى إيران بعد الإعلان عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في المناطق الايرانية اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى إشعارٍ آخر".





وأضافت الوزارة، أن "ذلك جاء بعد التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول الفيروس إلى الأراضي العراقية"، موضحة أن هذا القرار يشمل مطاري بغداد والنجف الأشرف، باستثناء الوفود الدبلوماسية والعراقيين المتواجدين حاليًا في إيران على أن يخضعوا إلى إجراءات الفحص الطبي من قبل فرق وزارة الصحة عند عودتهم إلى البلاد".





وأكدت الوزارة، "استعدادها بالتعاون مع وزارة الصحة إلى إجلاء العراقيين المتواجدين في إيران ونقلهم للعراق، بعد إجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من سلامتهم من قبل الكوادر الصحية المتخصصة بهذا المجال".



