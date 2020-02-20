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أخبار العالم

بعد مصرع 9 أشخاص.. الخطوط الجوية العراقية تعلّق رحلاتها مع إيران

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:44 م
الخطوط الجوية العراقية
الخطوط الجوية العراقية
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، تعليق الرحلات لشركة الخطوط الجوية العراقية من وإلى إيران، بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في عدة مناطق إيرانية.

ونقلت شبكة "السومرية نيوز" العراقية عن بيان الوزارة قولها "نعلن تعليق الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية من وإلى إيران بعد الإعلان عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في المناطق الايرانية اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى إشعارٍ آخر".

وأضافت الوزارة، أن "ذلك جاء بعد التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول الفيروس إلى الأراضي العراقية"، موضحة أن هذا القرار يشمل مطاري بغداد والنجف الأشرف، باستثناء الوفود الدبلوماسية والعراقيين المتواجدين حاليًا في إيران على أن يخضعوا إلى إجراءات الفحص الطبي من قبل فرق وزارة الصحة عند عودتهم إلى البلاد".

وأكدت الوزارة، "استعدادها بالتعاون مع وزارة الصحة إلى إجلاء العراقيين المتواجدين في إيران ونقلهم للعراق، بعد إجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من سلامتهم من قبل الكوادر الصحية المتخصصة بهذا المجال".

وكانت تقارير إيرانية محلية قالت إن 9 اشخاص على الأقل لقوا مصرعهم من جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن 35 شخصا على الأقل أصيبوا بالفيروس في محافظة قم، وهو ما دفع السلطات الإيرانية لمنع إقامة التجمعات الدينية في المحافظة.

وتنفي وزارة الصحة الإيرانية تلك التقارير المحلية، وتقول إن 5 فقط أصيبوا بالفيروس.
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