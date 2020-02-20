لتلقى شكاوى الكويتيين فى الخارج.. الخارجية تطلق موقعا جديدا

أطلقت وزارة الخارجية الكويتية اليوم، موقعها الإلكترونى الجديد الذى يتضمن تغطية لأنشطة الوزارة ومعلومات عامة إضافة إلى التعاميم القنصلية وموقع لتلقى شكاوي المواطنين ممن يتعرضون للمشاكل فى الخارج وذلك تحت رعاية نائب وزير الخارجية خالد الجارالله.





وذكرت الوزارة فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن إطلاق الموقع الجديد يأتى تماشيًا مع توجه الحكومة فى التحول للرقمية وسعيها للتيسير على المواطنين وتمكينهم من التواصل مع الوزارة فى حال الحاجة إلى أي مساعدة.





وأضافت أن إطلاق موقع الوزارة يأتى كخطوة أولى سيتبعها خطوات أخري فى مجال تحول الوزارة الكامل للرقمية.





وحضر مراسم إطلاق الموقع مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير المستشار طلال الشطى إضافة إلى فريق العمل الخاص بهذا المشروع فى الوزارة.