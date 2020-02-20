إعدام مزارع وسجن شقيقه 15 عاما لتورطهما في قضية قتل بالمنيا.. والسجن 5 سنوات لـ مُحدث عاهة لشخص بدار السلام.. و6 سنوات لحائزي هيروين بدار السلام

السجن 3 سنوات لمتهم بتعاطي المخدرات في دار السلام وتغريمه 50 ألف جنيه

هتك عرض طفل بالتجمع.. جنايات القاهرة تقضي بسجن متهم 4 سنوات

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شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس ومعهد امناء الشرطة عددا من القضايا الهامة على مدار اليوم حيث قضت الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بحكمها في إعادة محاكمة 15 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".

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وعاقبت المحكمة احمد ابراهيم حمودة بالسجن المؤبد، والزمت المتهمين بالمصاريف الجناية عدا الحدث.

ومعاقبة كل من محمد عبدالحكم عيد مسلم، وصبري ابراهيم محمد، ومحمد مندور سعيد، ومحمد ابو بكر، وابراهيم فرج، وخالد صالح، وزكريا محمود، ومحمد عبدالله عبدالحميد، وزكريا محمد عزت، وعلي عبدالرازق، واسامة انس محمود، وجمعة ابراهيم، ومحمود محمد، وهشام الباز، بالسجن المشدد 15 عاما عما اسند اليهم.

ومعاقبة احمد محمود "حدث" بالسجن 7 سنوات عما اسند اليه.

وبراءة اسلام شعيب مما اسند اليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد وأمانة سر محمد الجمل بمعاقبة المتهم "محمد.س" بالسجن لمدة 4 سنوات لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه بالتجمع الخامس.

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واسندت النيابة للمتهم، وفق أمر الإحالة الى محكمة الجنايات،أبانه خطف الطفل المجنى عليه "محمد.م" بان استدرجه للحافلة قيادته مستغلا براءته وحداثة سنه بحجة توصيله الى وجهته فتمكن من تلك الوسيلة من إقصائإ الى مكان خال بعيدا عن ذويه وقد اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض الطفل المخطوف وهو أنه بذات المكان والزمان هتك عرض الطفل الذى لم يبلغ ال18 من عمره وكان ذلك بالقوة والتهديد بان ارتكب الجريمة ووجوده تحت قبضته بمكانه الخفى عن اعين الرقباء فامسك به عنوة متحسسا مواضع عفته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز المتهم مفكا مما استخدمه فى الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها او إحرازها أو حيازتها مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية .

كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس شخص بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 الف جنيه فى اتهامه بتعاطى المواد المخدرة بدار السلام.

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صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمرى ومحمد سامح عبدالخالق ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر صبحي عبدالحميد ومحمد صابر.

واسندت النيابة للمتهم وفق امر الاحالة الى محكمة الجنايات انه بدائرة قسم دار السلام احرز بقصد التعاطى لجوهر الحشيش المخدر فى غير الاحوال المصرح بها قانونا واثبت المعمل المعمل الكيماوى ان السيجارة المضبوطة مع المتهم تحوى مخدر الحشيش المدرج بقانون المخدرات.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة بمعاقبة كل من محمد .م وابراهيم .ل بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهم بالاتجار فى الهيرويين.





وأسندت النيابة للمتهمين وفق أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات انهم بدائرة قسم دار السلام إحراز المتهمين بقصد الاتجار لجوهر الهيروين المخدر فى غير الاحوال المصرح بها قانونا .





وتضمنت أقوال الشهود وأدلة الإثبات حيث شهد نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم دار السلام بأنه ورد إليه بلاغ بوجود مشاجرة فانتقل حيث تم ابلاغه فأبصر شخصا ممسكا بيده سلاحا بيض"سنجة" فاستخلصها منه وضبطهم وبتفتيش المتهم الأول عثر على لفافات عددها سبع لجوهر الهيروين وعثر مع الثاني على لفافة للهيرويين وبمواجهتهما أقرا إحرازها بقصد الاتجار





وثبت من تقرير المعمل الكيماوى ان المضبوطات لجوهر الهيرويين المخدر المدرج بقانون المخدرات.

كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بالسجن 5 سنوات لمتهم لارتكابه جريمة إحداث عاهة مستديمة لمواطن بدار السلام





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صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمرى ومحمد سامح عبدالخالق ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر صبحي عبدالحميد ومحمد صابر.





وأسندت النيابة للمتهم أنه بدائرة قسم دار السلام أحدث المتهم عمدا بالمجنى عليه محمد.س إصابات تأيدت طبيا بتقرير مصلحة الطب الشرعى والتى تخلف من جرائها إحداث عاهة مستديمة تقدر بحوالى 20 بالمائة وذلك إثر خلافات حول الجيرة حيث قام المتهم بحمل المجنى عليه وإلقائه أرضًا.





وتضمنت قائمة الشهود وأدلة الإثبات حيث شهد المجنى عليه المصاب أنه حال تواجده محل سكنه أبصر جهاز المبرد الخاص بالمتهم يتساقط منه قطرات مياه أعلى السيارة ملكه أسفل العقار وما أن توجهت زوجته وتقابلت مع والدة المتهم فلبت طلبها بمنع تساقط المياه إلى أنه تنامى إلى مسامعه صياح المتهم قبل زوجته وباستبيان الأمر دارت بينهما مشادة كلامية قام المتهم على إثرها بحمله فجأة وإلقائه أرضا أعلى سلالم المنزل مما تسبب فى حدوث إصابته التى تأيدت طبيا بتقرير الطب الشرعى.

كما قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعد الدين حسن سرحان، وعضوية المستشارين ممدوح حلمي شلبي وهشام إبراهيم عميرة، وأمانة سر أمجد سمير جرجس، بإعدام فلاح شنقا وسجن شقيقه 15 عاما مشددة، وبراءة آخرين لعدم ثبوت أدلة تورطهم في جريمة قتل بمركز سمالوط عام 2018.





أيدت المحكمة حكم الإعدام حضوريا على المتهم "محمد-خ-ح" 21 عاما فلاح، والسجن المشدد 15 عاما لشقيقه "بشار" طالب ثانوي، وبرأت كلا من: "أحمد-خ-ا" 23 عاما، و"خالد-ا-ح" 41 عاما، و"محمد-ا-ح" 48 عاما، وجميعهم من عائلة واحدة، مقيمون بقرية الشيخ تلادة بمركز سمالوط، وكانوا متورطين في قتل: "حامد-م-ا"، وإصابة 4 آخرين هم: "طه-ع-ر"، وأشقاؤه "سيد"، و"خلف"، و"محمود"، أثناء مشاجرة بين الطرفين في 18 أغسطس 2018 ، استخدمت فيها أسلحة آلية على خلفية نزاع بين طرفي المشاجرة بسبب خلافات الجيرة والتعدي علي مسقى الأرض الزراعية.





كان المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، احال المتهمين الخمسة إلى محكمة الجنايات في مطلع نوفمبر من العام الماضي، بتهم: ارتكاب جريمة قتل وإصابة أخرين والشروع في قتلهم واستخدام أسلحة وذخائر غير مرخصة وآلات حادة بمخالفة القانون واستعمال القوة وإثارة الرعب وتكدير الأمن والسلم العام.

كما أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، اليوم، حكمها بمعاقبة المتهمين في واقعة مشاجرة بقرية تل حوين بمركز الزقازيق، بسبب تبول حمار أمام منزل إحدى العائلات بالقرية.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد للمتهمين الأول والثاني والثالث، والحادي عشر بالسجن 5 سنوات، وبراءة الثالث عشر والرابع عشر، والسجن 3 سنوات للمتهمين الخامس عشر والسادس عشر، والسجن 10 سنوات لباقي المتهمين.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة الزقازيق، بوقوع مشاجرة بقرية تل حوين، بين عائلة" الجزارين" وعائلة" سالم" بسبب تبول حمار أمام منزل أحدهم.

وبانتقال ضباط مباحث المركز الي القرية تبين مصرع شخص من عائلة سالم واصابة شقيقه، فيما توفيت والدتهما من صدمة الخبر، وتم السيطرة علي الأوضاع.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بمركز الزقازيق، عن تبول حمار تابع لعائلة " الجزار"، أمام منزل "سالم وهدان" بقرية تل حوين، وحدثت مشادة كلامية بين أبناء العائلتين، وتدخل العقلاء بالقرية، لإنهاء الخلاف عن طريق عقد جلسة صلح، إلا أن تطورت الخلافات من جديد، وحدثت مشاجرة إستخدمت فيها الأسلحة النارية.

وأسفرت المشاجرة عن مقتل أحد أبناء عائلة "سالم وهدان" وإصابة شقيقه و 2 أخرين، وبعد علم والدة القتيل بخبر مقتل نجلها سقطت جثة هامدة وتم تحديد 16 متهما في القضية والقبض علي 10 منهم بحوزة بعضهم أسلحة وذخيرة وأسلحة بيضاء تم إستخدامها في المشاجرة، وإحالتهم جميعا الي نيابة مركز الزقازيق العامة والتي أحالتهم الي محكمة جنايات الزقازيق ، التي أصدرت حكمها المتقدم.