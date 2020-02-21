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أخبار البلد

مياه المنوفية تعلن عن موعد اختبارات المتخلفين عن شغل الوظيفة الفنية والحرفية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:32 ص
المهندس محمد نجيب
المهندس محمد نجيب صالح
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رنا اشرف_عدسة : محمد صبحى
انهت اليوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية الاختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف الفنية والحرفية بالمسابقة رقم (١) لسنة ٢٠١٩ موالتى سبق الإعلان عنها بالصفحة الرسمية والموقع الرسمى  للشركة. 

وأعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ان اليوم الخميس هو نهاية اجراء الاختبارات طبقا للمواعيد والأماكن المحددة بالكشوف والتى تعكس حرص الشركة  على المساهمة في حل مشكلة البطالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وسد حاجة الشركة إلى العمل فى تلك الوظائف والتى تم الاعلان عنها عبر مختلف قنوات التواصل مع المواطنين .

ومن جانبها نوهت مني القفل ، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة أنه تم تحديد يوم الثلاثاء القادم الموافق 25/2/2020 لإجراء اختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف الحرفية الذين تخلفوا عن أداء الاختبارات في المواعيد المحددة لها.
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