المحفظة الإلكترونية وكارت ميزة.. القومى للمرأة يعقد ندوة عن الشمول المالي بالبحر الأحمر

عقد فرع المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر ندوة بعنوان «الشمول المالي» وذلك بمجمع إعلام الغردقة وبحضور 50 سيدة من الفئات المستهدفة.





عقد اللقاء بحضور مني بغدادي - المقررة المناوبة لفرع المجلس بالبحر الأحمر حيث تحدثت عن مفهوم الشمول المالي واتجاهات الدولة لتطبيقه من أجل خدمة جميع فئات المجتمع ودمج الفئات البسيطة لتتمتع بجميع الخدمات المقدمة، أيضًا عرضت مني بغدادي شرح كيفية استخدام المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول وكارت ميزة وأهميته وغيره من الخدمات المقدمة لدعم تلك الفئات وكيفية التعامل مع الدفع الإلكتروني بكل الوسائل وأهميته لدعم النظام الإقتصادي في مصر.



