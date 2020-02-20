المحفظة الإلكترونية وكارت ميزة.. القومى للمرأة يعقد ندوة عن الشمول المالي بالبحر الأحمر

عقد فرع المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر ندوة بعنوان «الشمول المالي» وذلك بمجمع إعلام الغردقة وبحضور 50 سيدة من الفئات المستهدفة.
عقد اللقاء بحضور مني بغدادي - المقررة المناوبة لفرع المجلس بالبحر الأحمر حيث تحدثت عن مفهوم الشمول المالي واتجاهات الدولة لتطبيقه من أجل خدمة جميع فئات المجتمع ودمج الفئات البسيطة لتتمتع بجميع الخدمات المقدمة، أيضًا عرضت مني بغدادي شرح كيفية استخدام المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول وكارت ميزة وأهميته وغيره من الخدمات المقدمة لدعم تلك الفئات وكيفية التعامل مع الدفع الإلكتروني بكل الوسائل وأهميته لدعم النظام الإقتصادي في مصر.
كما قدم أحمد عبد العال - ممثل البنك الأهلي المصري شرحا عن الخدمات المالية التي يقدمها البنك في مجال القروض والائتمان وكذلك الخدمات الإلكترونية.
كما قدم أحمد عبد الحليم حسن، ممثل جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، عرضا تفصيليا للخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة لتمويل المشروعات الصغيرة لتشجيع هؤلاء السيدات والأسر الأكثر احتياجا علي تنفيذها للحصول علي دخل يكفي احتياجات الأسرة
وفى ختام اللقاء تحدثت هناء جمال الدين - محامية مكتب الشكاوى بفرع المجلس بمكتب الشكاوى وأنواع الشكاوى التى تقع ضمن اختصاص المكتب مثل الأحوال الشخصية والضمان الاجتماعى وشكاوى العمل والتعليم والصحة والخدمات التى يقدمها المكتب مجانا للسيدات وتم توزيع برشور المكتب على السادة الحضور والتنويه عن الخط الساخن 15115 للشكاوى.