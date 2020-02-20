AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مياه المنوفية تنهي اليوم إجراء الاختبارات لــ ١٣ وظيفة بالمسابقة رقم ١ لعام ٢٠١٩

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:25 م
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبد العظيم
أنهت اليوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية الاختبارات للسادة المتقدمين لشغل الوظائف الفنية والحرفية بالمسابقة رقم (١) لسنة ٢٠١٩ موالتى سبق الإعلان عنها بالصفحة الرسمية والموقع الرسمى  للشركة. 

وأعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ان اليوم الخميس ٢٠ فبراير ٢٠١٩ هو نهاية اجراء الاختبارات طبقا للمواعيد والأماكن المحددة بالكشوف والتى تعكس حرص الشركة  على المساهمة في حل مشكلة البطالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وسد حاجة الشركة إلى العمل فى تلك الوظائف والتى تم الاعلان عنها عبر مختلف قنوات التواصل مع المواطنين.

ومن جانبها نوهت الأستاذة مني القفل ، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة أنه تم تحديد يوم الثلاثاء القادم الموافق 25/2/2020 لإجراء اختبارات للسادة المتقدمين لشغل الوظائف الحرفية الذين تخلفوا عن أداء الاختبارات في المواعيد المحددة لها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعراوي: برنامج متكامل لتأهيل المرشحين لتولي مناصب قيادية في منظومة المحليات

تطوير المحليات بأسلوب علمى .. شعراوي: تدريب الشباب المرشح لتولى مناصب قيادية على ثقافة العمل التنفيذى.. إجراء تدريب عملي وميداني لاكتساب المهارات.. والتعريف بآليات مكافحة الفساد

ممنوع فتح الصنابير.. مياه المنوفية تعلن مواعيد غسيل الشبكات خلال فبراير

ترشيحاتنا

خالد بيومي يكشف مَن الفائز بـ السوبر المصري

إبراهيم نصر يبكي بسبب فيلم شمس الزناتى.. فيديو

بعد تهديدها بفضيحة.. معلومات عن زوجة قصي خولي السرية

تعرف على المستبعدين ودكة بدلاء الزمالك في لقاء السوبر المصري

حكم الغناء والموسيقى .. خالد الجندي يحسم الجدل

طارق العشري مديرا فنيا للمصري خلفا لإيهاب جلال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موعد رومانسي لزوجين يتحول إلى مواجهة مع لص مسلح.. تفاصيل مثيرة

أعضاء الأهلي يتابعون مباراة السوبر أمام شاشات عملاقة .. شاهد

تصرف غريب من مسافرين على متن طائرة لتجنب عدوى كورونا.. شاهد