مياه المنوفية تنهي اليوم إجراء الاختبارات لــ ١٣ وظيفة بالمسابقة رقم ١ لعام ٢٠١٩

أنهت اليوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية الاختبارات للسادة المتقدمين لشغل الوظائف الفنية والحرفية بالمسابقة رقم (١) لسنة ٢٠١٩ موالتى سبق الإعلان عنها بالصفحة الرسمية والموقع الرسمى للشركة.





وأعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ان اليوم الخميس ٢٠ فبراير ٢٠١٩ هو نهاية اجراء الاختبارات طبقا للمواعيد والأماكن المحددة بالكشوف والتى تعكس حرص الشركة على المساهمة في حل مشكلة البطالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وسد حاجة الشركة إلى العمل فى تلك الوظائف والتى تم الاعلان عنها عبر مختلف قنوات التواصل مع المواطنين.





ومن جانبها نوهت الأستاذة مني القفل ، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة أنه تم تحديد يوم الثلاثاء القادم الموافق 25/2/2020 لإجراء اختبارات للسادة المتقدمين لشغل الوظائف الحرفية الذين تخلفوا عن أداء الاختبارات في المواعيد المحددة لها.



