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ثقافة

شاهد مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.. رؤية مبتكرة لإعلاء الفن المصري

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:41 م
صورة من المدينة
صورة من المدينة
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نورهان خفاجي
تمثل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة رؤية جديدة ومبتكرة لإعلاء صوت الفن الذي طالما عبر به المصري القديم عن هويته وأصالته على مر السنين.

مدينة الفنون والثقافة إضافة نوعية وكيفية للثقافة المصرية بمضمونها الشامل.

وتضم دار مدينة الفنون والثقافة على مساحة 127 فدان أوبرا  ستكون الأكبر فى مصر والشرق الأوسط حيث أنها تضم قاعة رئيسية تصل سعتها إلى 2150 فردا ومقامة وفقا لأحدث التقنيات الهندسية من إضاءات تخصصية وأنظمة صوتية وميكانيزم للمسارح إلى جانب مسرح موسيقى تصل سعته ١٢٠٠ فرد ومؤهل وفقا للمعايير الدولية لاستقبال الحفلات الموسيقية العالمية وكذلك مسرح للدراما والأداء الحركي يتسع ل ٦٤٠ فرد وبجانب الموسيقى هناك "متحفا للفنون المصريه " تتضافر فيه إبداعات من الفن المصرى القديم بوجود تمثال رمسيس الثاني من الدولة الحديثة عصر الأسرة التاسعة عشر وومضات من الفن الحديث والمعاصر فى عرض متحفى متفرد وغير مسبوق يؤكد ريادة مصر الثقافية عبر العصور.

تضم المدينة أيضا مكتبة مركزية "تشمل مجموعة من الكتب النادرة للحركة التشكيلية المصرية ومقتنيات ورقية وثائقية فريدة لكبار الشخصيات الفنية والثقافية المصرية لتكون مكتبة ذات طابع فنى خاص تمثل مرجعية إقليمية بل ودولية في مجالات الفنون المختلفة هذا بالإضافة إلى ركن للطفل الذى حاز على اهتمام كبير من قبل مصممى المكتبة كونه ذخيرة الأوطان وأمل كل الشعوب فى مستقبل أفضل.  

بجانب ذلك هناك "متحف الشمع" الذى يضم مجموعة من تماثيل كبار الشخصيات المصرية التى أثرت فى التاريخ المصرى وأثرته فى مجالات السياسة والثقافة والأدب والفنون والرياضة بالتوازى مع بعض الشخصيات التى تركت بصمة مضيئة علي الساحة الدولية.           
                                              
هناك أيضا مراسم مؤهلة لاستقبال شباب المبدعين من كل أنحاء العالم مراسم للنحت وفنون الجرافيك والديزين وقاعات عرض فنية ومساحات واسعة وفضاءات رحبة مطعمة بتماثيل لأشهر الفنانين وأيضا مسارات خضراء يطبع علي جانبيها صناع مهرة للفنون التراثي’ كالخيامية والفخار ونفخ الزجاج وصناعة الفوانيس يستمتع بالتنزه فيها رواد المدينة بل ويستطيعون اقتناء بعض من هذه الأعمال الفنية اليدوية أثناء زيارتهم وفي إطار استراتيجية "مدينة الفنون والثقافة" لدعم الشباب فى مجالات الفنون المختلفة, جاءت مجموعة البيوت والقاعات الفنية مثل "بيت العود" و"بيت الموسيقى المعاصر" للتعليم والتدريب على فنون الآلات الموسيقية التراثية والحديثة و"ستوديوهات الصوت " المهيأة خصيصا للتسجيلات الصوتية وكذلك" قاعات تدريب " للآلات الموسيقية والرقص الكلاسيكى والحديث. 

وفى إطار الرؤية المستقبلية التى تهدف إليها "مدينة الفنون والثقافة" بالعاصمة الجديدة فقد أقيم مسرح مفتوح بسعة 15 ألف فرد لخدمة جميع الشرائح المجتمعية بالعاصمة الجديدة، وفقا للضوابط والمعايير الخدمية المعمول بها دوليا وهناك أيضا "مركز للإبداع الفنى" يخدم شباب المبدعين ويشكل حثهم الفنى ويهبهم فضاء مخصص للسينما والمسرح للتدريب والعرض.        
          
وأن لعمارة مدينة الفنون والثقافة دلالة كبيرة على الرسالة التى تطل بها علي الإنسانية من أعلى منصاتها الفنية وتطل منها على المجتمعات والشعوب باختلاف ألوانها وأعراقها فها هى تتناغم فنون العمارة بين الباروك والكلاسيك والمصري القديم فى أنشودة فنية فريدة متفردة نفخر بها جميعا ونعتز بخروجها إلي النور فى عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي راعى الفن والإبداع وداعم التنوع الثقافى.

إلى جانب تم نقل وترميم  رمز من رموز العراقة والريادة الفنية لمصر والممثلة هنا فى مسلتين الملك رمسيس الثاني (أحد أعظم ملوك مصر القديمة فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد) واللذان تم نقلهما  من مدينة "صان الحجر" واحدة من أهم العواصم المصرية إلى "مدينة الفنون والثقافة" بالعاصمة الجديدة.
شاهد مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.. رؤية مبتكرة لإعلاء الفن المصري
شاهد مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.. رؤية مبتكرة لإعلاء الفن المصري
شاهد مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.. رؤية مبتكرة لإعلاء الفن المصري
شاهد مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.. رؤية مبتكرة لإعلاء الفن المصري
شاهد مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.. رؤية مبتكرة لإعلاء الفن المصري
شاهد مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.. رؤية مبتكرة لإعلاء الفن المصري
شاهد مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.. رؤية مبتكرة لإعلاء الفن المصري
شاهد مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.. رؤية مبتكرة لإعلاء الفن المصري
شاهد مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.. رؤية مبتكرة لإعلاء الفن المصري
شاهد مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.. رؤية مبتكرة لإعلاء الفن المصري
شاهد مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.. رؤية مبتكرة لإعلاء الفن المصري
شاهد مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.. رؤية مبتكرة لإعلاء الفن المصري
شاهد مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.. رؤية مبتكرة لإعلاء الفن المصري
شاهد مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.. رؤية مبتكرة لإعلاء الفن المصري
شاهد مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.. رؤية مبتكرة لإعلاء الفن المصري
شاهد مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.. رؤية مبتكرة لإعلاء الفن المصري
شاهد مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.. رؤية مبتكرة لإعلاء الفن المصري
شاهد مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.. رؤية مبتكرة لإعلاء الفن المصري
شاهد مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.. رؤية مبتكرة لإعلاء الفن المصري
شاهد مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.. رؤية مبتكرة لإعلاء الفن المصري
شاهد مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.. رؤية مبتكرة لإعلاء الفن المصري
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