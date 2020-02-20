السوبر المصري.. ساسي يهدد مرمى الأهلي ومحمد هاني يرد بصاروخية

هدد فرجاني ساسي لاعب الزمالك مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بكرة رائعة توغل بها من بين دفاعات المارد الأحمر وسدد كرة ولكن التقطها الشناوي بسهولة.





ورد محمد هاني لاعب الأهلي على كرة فرجاني في نفس الدقيقة بتسديدة قوية من الجبهة اليمنى، ولكن مرت بجوار مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك.





ويخوض الأهلي مباراته أمام الزمالك على ملعب استاد محمد بن زايد في الإمارات لحسم لقب السوبر المصري لأحد الفريقين.





ويبدأ الزمالك مباراة الأهلي بالسوبر بطريقته المعتادة (4-2-3-1)، على أن يكون التشكيل على الشكل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.





رباعي خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حازم إمام.





ثنائي وسط ملعب دفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.





ثلاثي خط وسط هجومي: أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو".





خط الهجوم: مصطفى محمد.





ويبدأ الأهلي مباراة الزمالك بالسوبر المصري بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.





خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - عمرو السولية.





خط الوسط الهجومي: جيرالدو - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.





خط الهجوم: جونيور أجايي



