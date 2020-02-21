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الإعلاميون على السوشيال ميديا.. الموت يفجع فجر السعيد.. إعلامية صينية تكشف عن سبب فيروس كورونا.. وسالي عبد السلام تروج لبرنامجها الإذاعي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:02 ص
بسمة وهبى والإعلامية
بسمة وهبى والإعلامية الصينية
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امل مجدي
شهد الإعلاميون على السوشيال ميديا حالة من النشاط حيث نشر بعضهم أجزاء من كواليس حلقاتهم، بينما شارك آخرون الناس بحياتهم اليومية.

نشرت الإعلامية بسمة وهبة فيديو لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام مع إعلامية صينية حلت ضيفة معها فى برنامج كل يوم.

سألت بسمة وهبة فى الفيديو الإعلامية الصينية عن سبب انتشار مرض كورونا وهل هو حرب بيولوجية ممنهجة ضد الصين أم أنه انتقل للإنسان من الحيوانات والأكلات الصينية، وأجابت الإعلامية أن الفيروس بالفعل أتى من الحيوان وانتشر بين الناس فيما بعد".

وسألت بسمة وهبة ضيفتها "هل تأثر الاقتصاد الصينى بانتشار مرض كورونا"؟ فأجابت نعم تأثر لكن لدينا عزيمة كبيرة.


كما نشرت بسمة وهبى فيديو وهى مع عائلتها على السفرة وأعلنت ان والدها يشجع الزمالك بتعصب وأن أخوها يشجع الأهلى بتعصب وأنها فى مباراة اليوم تخاف من والدها ولا تحب أن تزعله فستقوم لأول مرة مضطرة ومكرهة بتشجيع الزمالك .


أعربت الكاتبة الكويتية الشهيرة، فجر السعيد، عن حزنها لوفاة فتاة كانت تعرفها طالبت مسبقا متابعيها بالدعاء لها بالشفاء عبر موقع التغريدات «تويتر»

كتبت «فجر السعيد» عبر حسابها على موقع «تويتر» ناعية الفتاة، قائلة: «ماتت البنت اللي قلتلكم عنها كانت في مستشفى مبارك بعد حدوث تسريب نتج بعد عملية تغيير المسار وللأسف ما قدروا ينقذونها ... إنا لله وإنا إليه راجعون».

وواصلت الإعلامية سالى عبد السلام الدعاية لبرنامجها الجديد على إذاعة ميجا إف إم .

نشرت سالى عبد السلام صورة وهى تجلس على ترابيزة فى الإستديو وعلقت على الصورة "طيب إنتى قعدتى ليه ، البرنامج اللى بيقولوا عليه".

جدير بالذكر أن الإعلامية سالى عبد السلام ستقدم برنامج " البرنامج اللى بيقولوا عليه من الأحد للثلاثاء من 7 إلى 9 مساء على إذاعة ميجا إف إم 
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