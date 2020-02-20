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خلال جولته ببورسعيد اليوم .. وزير العدل يتفقد أعمال تطوير قاعات مجمع المحاكم.. والمحافظ: توفر مناخا ملائما للعدالة.. صور

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:00 م
وزير العدل في بورسعيد
وزير العدل في بورسعيد
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محمد الغزاوي
وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان المقر الجديد لمركز التوثيق المتطور بإدارة المرور
المستشار عمر مروان يشيد بمستوى التطور داخل إدارات ديوان عام المحافظة 
الغضبان: 
عدة مشروعات تضع بورسعيد على طريق التنمية الشاملة


أجرى المستشار عمر مروان، وزير العدل، زيارة لمحافظة بورسعيد اليوم بدأها بديوان عام المحافظة لتفقد الشهر العقاري داخل الديوان العام، وأعمال تطوير مجمع المحاكم حيث كان في استقباله اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وتفقد المستشار عمر مروان، ومحافظ بورسعيد، مركز التوثيق المتطور بمبنى إدارة مرور بورسعيد الجديد بمنطقة الإسراء في حي الضواحي ، رافقهما خلالها العميد محمد بصلة مدير إدارة مرور بورسعيد.  

من جانبه، أشاد محافظ بورسعيد بهذا الصرح الخدمي المقام على أحدث أساليب النظم والامكانيات والذي يقدم خدماته إلى قطاع كبير من المواطنين.

وأشار إلى أنه يوفر كافة سبل الراحة للمواطنين أثناء تلقى الخدمة، ويأتي في إطار العديد من المشروعات القومية الخدمية التي تتم على أرض بورسعيد والتي تضعها على طريق التنمية الشاملة.

كما تفقد المستشار عمر مروان والمحافظ،  المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين وإدارة التحول الرقمى بديوان عام محافظة بورسعيد ومركز التوثيق المطور  ، وذلك خلال زيارة وزير العدل لمحافظة بورسعيد ، لتفقد الشهر العقارى وافتتاح تطوير المحاكم ببورسعيد .

واستمع وزير العدل ومحافظ بورسعيد لشرح موجز عن كيفية سير العمل داخل إدارة التحول الرقمى الجديدة وكذلك إدارة الخدمات والشكاوى داخل المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين وذلك بعد تطبيق أعمال الميكنة والرقمية ببورسعيد .

وأشاد المستشار عمر مروان  وزير العدل بمستوى التطور داخل إدارات ديوان عام محافظة بورسعيد ،والذى يستهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطن بشكل أسرع وأدق  ، حيث أكد أن منظومة العمل الإدارى داخل بورسعيد شهدت تطورا بشكل كبير وذلك من خلال تطبيق منظومة التحول الرقمى الذى انطلقت من بورسعيد وسيتم تعميمها فى باقى محافظات بورسعيد .

وكان  المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أعمال تطوير مجمع محاكم بورسعيد في حي الشرق. 


واطلع الوزير على عملية ميكنة العمل بالمحاكم، والخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة التحول الرقمي.


كما ناقش العاملين بأقسام المحكمة المختلفة حول مدى رضاهم عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل. 


ووجه وزير العدل ومحافظ بورسعيد بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير الجارية بقاعات المحكمة تيسيرا على المتعاملين من القضاة والمتقاضين، مشيرا إلى أن القاعات الجديدة ستراعي سهولة التنقل والتهوية وأماكن الإنتظار وكافة الجوانب التي توفر مناخ ملائم للعدالة .


وتعمل وزارة العدل على تطوير منظومة العدالة، وفي مقدمتها المحاكم سواء بإنشاء أبنية جديدة لقصور العدالة أو تطوير القائم منها وميكنته، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمى.


وتهدف وزارة العدل الي  التيسير على المواطنين وتقريب جهات التقاضي وتطوير منظومة العدالة، لتحقيق العدالة الناجزة والتيسير على القضاة والمتقاضين.


خلال جولته ببورسعيد اليوم .. وزير العدل يتفقد أعمال تطوير قاعات مجمع المحاكم.. والمحافظ: توفر مناخا ملائما للعدالة.. صور
خلال جولته ببورسعيد اليوم .. وزير العدل يتفقد أعمال تطوير قاعات مجمع المحاكم.. والمحافظ: توفر مناخا ملائما للعدالة.. صور
خلال جولته ببورسعيد اليوم .. وزير العدل يتفقد أعمال تطوير قاعات مجمع المحاكم.. والمحافظ: توفر مناخا ملائما للعدالة.. صور
خلال جولته ببورسعيد اليوم .. وزير العدل يتفقد أعمال تطوير قاعات مجمع المحاكم.. والمحافظ: توفر مناخا ملائما للعدالة.. صور
خلال جولته ببورسعيد اليوم .. وزير العدل يتفقد أعمال تطوير قاعات مجمع المحاكم.. والمحافظ: توفر مناخا ملائما للعدالة.. صور
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