بالتنسيق مع التضامن.. الأوقاف تعتمد 15 محفظًا ومحفظة متطوعين

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، نتيجة المرحلة الثانية للناجحين في مسابقة المحفظين والمحفظات المتطوعين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي .





وقالت وزارة الأوقاف في بيان اليوم /الخميس/ - إنه في إطار التنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، أسماء المرحلة الثانية للناجحين في مسابقة المحفظين والمحفظات المتطوعين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، وأنه جارِ إرسال أسمائهم إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين.





وأعلنت الوزارة في بيانها - أن اسماء الناجحين هم : منال عادل عبد القادر إسحاق، وأمال حسين أحمد الجمل، وناهد بهيج خليل، وإيمان بيومي حسن محمد، والسيد شعبان علي محمد ، وخديجة محمد علي محمد، وسحر عادل محمد شافعي، وهبه أحمد حسين، ومنال صابر إبراهيم دسوقي، وغادة محمد جمعة مهنى، ورجاء محمد رشاد حسن علي، ومها محمد لطفي عبد القادر سليمان، وميادة علي محمد على، وأماني عبد الشافي إبراهيم، وأمل نور الدين محمد الحسيني، وجميعهم من مديرية أوقاف القاهرة .