AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

دعاء فاروق: لا أقبل أى تجاوزات على السوشيال خاصة أولادى .. فيديو

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:44 ص
صدى البلد
Advertisements
امل مجدي
قالت الإعلامية دعاء فاروق خلال حضورها حفل إطلاق مبادرة سيدات مصر بمستشفى بهية، علاقتى ببهية منذ سنوات وحتى قبل أن تكون راعى لبرنامجى على النهار ، كنت أحضر مؤتمراتهم ومبادراتهم وأنا أعجبت بالمكان جدًا وشعرت بمسئوليتى كإعلامية وكسيدة وكأم بأن أدعمهم بكل ما أوتيت من أدوات.

وأضافت فى تصريح خاص لصدى البلد أننا استطعنا أن نكون شركاء إعلاميين لبهية من خلال دعم قناة النهار، وأصبحت بهية شريك أساسى فى برنامجى ولعامين متتاليين قمنا بعمل برنامج فى رمضان اسمه بهية وأدخلنا السرور على آلاف المرضى فى بيوتهم ونفاجئهم برحلات حج وعمرات وهدايا هما يحتاجونها وكل أسبوع لدينا ثلث ساعة أسبوعيًا مخصصة لبهية.

وتطرقنا لوجودها على السوشيال ميديا وأعلنت أن أى تجاوزات يجب أن توضع لها حد وليس من حق الناس أن تتحدث عن حياتها الخاصة حتى لو هى نشرتها .

وتابعت هناك خطوط حمراء ليس من حق أحد الحديث عنها خاصة  أولادى ولا يحق لأى شخص انتقادهم أنا لا أقبل ذلك .

وأكدت أنه لولا هذه الإعلانات الكثيرة التى ينتقدها الناس من كثرتها ، إلا أنها تصب فى مصلحة الست البسيطة التى تريد أن تتعالج من بهية وتحتاج مبالغ ضخمة ، وكيف نصل للأخوة فى العالم العربى وللأشخاص الذين لا يعرفون شيئًا عن بهية فلولا هذه الإعلانات لم تكن هذه المستشفى ستستمر .
وكشفت أن فى برنامجها ستعمل بنفس الطريقة ولم تحدد حتى  الآن ماذا ستقدم فى حلقة عيد الأم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ذقن وطلعلها سانتا.. رامى رضوان يحتفل برأس السنة على طريقته

الإعلاميون على السوشيال | خالد صلاح يكشف معلومة مهمة عن إضافة المواليد | دعاء فاروق تهاجم متابعيها

حكم ترويج الشائعات في الإسلام | داعية إسلامي يكشف العواقب

بعد تعرضهن للتنمر .. تعليق محرج من متابعة على بنات دعاء فاروق

متتنازليش عن حقك.. مذيعو انبوكس يدخلون في نوبة ضحك على الهواء.. فيديو

مايا مرسى: عيد الأم ارتبط عندى ببهية.. ونحتاج جمع 21 مليون جنيه لعلاج أمهاتنا

ترشيحاتنا

رامي رضوان: أفعال طارق حامد وكهربا في السوبر "غتاتة"

رضا عبد العال: مشاركة كهربا قضت عليه وذبحته

أسعار الدولار في مصر اليوم الخميس 20 فبراير 2020

سلطان عمان يصدر قرارا بتعديل النشيد الوطني والعلم

التحالف العربي: صواريخ باليستية تستهدف غرب السعودية.. فيديو

أخبار نادي الزمالك.. التتويج بالسوبر المصري.. مرتضى يهاجم الجبلاية.. واتحاد الكرة يصدم الفريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول فيديو للألماني منفذ الهجوم الإرهابي على مسلمين في مقهى للشيشة

لحظة اشتعال النيران في سيارة فيراري نادرة ثمنها مليون دولار.. شاهد

انفجار سيجارة إلكترونية يصيب شابا ثلاثينيا بحروق مروعة.. تفاصيل