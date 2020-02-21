دعاء فاروق: لا أقبل أى تجاوزات على السوشيال خاصة أولادى .. فيديو

وأضافت فى تصريح خاص لصدى البلد أننا استطعنا أن نكون شركاء إعلاميين لبهية من خلال دعم قناة النهار، وأصبحت بهية شريك أساسى فى برنامجى ولعامين متتاليين قمنا بعمل برنامج فى رمضان اسمه بهية وأدخلنا السرور على آلاف المرضى فى بيوتهم ونفاجئهم برحلات حج وعمرات وهدايا هما يحتاجونها وكل أسبوع لدينا ثلث ساعة أسبوعيًا مخصصة لبهية.





وتطرقنا لوجودها على السوشيال ميديا وأعلنت أن أى تجاوزات يجب أن توضع لها حد وليس من حق الناس أن تتحدث عن حياتها الخاصة حتى لو هى نشرتها .





وتابعت هناك خطوط حمراء ليس من حق أحد الحديث عنها خاصة أولادى ولا يحق لأى شخص انتقادهم أنا لا أقبل ذلك .





وأكدت أنه لولا هذه الإعلانات الكثيرة التى ينتقدها الناس من كثرتها ، إلا أنها تصب فى مصلحة الست البسيطة التى تريد أن تتعالج من بهية وتحتاج مبالغ ضخمة ، وكيف نصل للأخوة فى العالم العربى وللأشخاص الذين لا يعرفون شيئًا عن بهية فلولا هذه الإعلانات لم تكن هذه المستشفى ستستمر .

وكشفت أن فى برنامجها ستعمل بنفس الطريقة ولم تحدد حتى الآن ماذا ستقدم فى حلقة عيد الأم .