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أسباب صادمة للإصابة بـ سرطان الثدى.. قبل فوات الأوان أعراض تحذيرية انتبهي إليها.. وعوامل تزيد من خطر الإصابة بالمرض

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:01 ص
سرطان الثدى
سرطان الثدى
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لمياء الياسين

-أسباب صادمة لإصابتك بسرطان الثدى

- قبل فوات الأوان ..أعراض تحذيرية لسرطان الثدى انتبهى إليها

-هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدى .. تعرفي كيف تحمى نفسك


سرطان الثدى من الأمراض الشائعة لدى الكثير من النساء فهو يشكل أكثرها خطورة بسبب تجاهل الكثير من النساء لأعراضه التحذيرية ويحدث سرطان الثدى عندما تحدث تغييرات تسمى الطفرات في الجينات التي تنظم نمو الخلية و تسمح الطفرات بتقسيم الخلايا وتكاثرها بطريقة لا يمكن التحكم فيها.

أسباب صادمه لإصابتك بسرطان الثدى

وفقا لموقع هيلث لاين يعد سرطان الثدي هو سرطان يتطور في خلايا الثدي. عادة  و يتشكل في قنوات الثدي و هي الغدد التي تنتج الحليب وتنقله من الغدد إلى الحلمة. يمكن أن يحدث السرطان أيضًا في الأنسجة الدهنية أو النسيج الضام الليفي داخل الثدي.

ويمكن رؤية  اعراض سرطان الثدى الحقيقة بالصور وإكتشافها في مراحله المبكرة  ففي كثير من الحالات  قد يكون الورم صغيرًا جدًا بحيث لا يمكن الشعور به  ولكن لا يزال يمكن رؤية أعراض من الممكن رؤية وجود خلل في تصوير الثدي بالأشعة السينية. إذا شعرت بوجود ورم ، فعادة ما تكون العلامة الأولى عبارة عن ورم جديد في الثدي لم يكن موجودًا من قبل. ومع ذلك ، ليست كل الكتل سرطان.

كل نوع من سرطان الثدي يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض. العديد من هذه الأعراض متشابهة ، لكن بعضها قد يكون مختلفًا. تشمل أعراض سرطان الثدي الأكثر شيوعًا ما يلي:

اعراض سرطان الثدى المبكر

تعد أبرز أعراض سرطان الثدى المبكر هى كالاتى

  • ألم الثدي
  • أحمرار  وحفر الجلد على ثديك بأكمله
  • تورم في كل أو جزء من صدرك
  • إفرازات الحلمة
  • إفراز دموي من الحلمة
  • تقشير ، تحجيم ، أو تقشر الجلد على الحلمة أو الثدي
  • تغيير مفاجئ وغير مفسر في شكل أو حجم ثديك
  • الحلمة المقلوبة
  • يتغير فى مظهر الجلد على ثدييك


عوامل نزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى


على الجانب الأخر وفقا لموقع بولد سكاى الهندى  هناك العديد من عوامل الخطر التي تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي. ومع ذلك ، وجود أي من هذه لا يعني أنك سوف تتطور بالتأكيد المرض.

لا يمكن تجنب بعض عوامل الخطر ، مثل تاريخ العائلة. يمكنك تغيير عوامل الخطر الأخرى ، مثل التدخين. عوامل الخطر لسرطان الثدي ما يلي:

  • عمر. يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي مع تقدم العمر. تم العثور على معظم سرطانات الثدي  في النساء فوق سن 55.
  • وجود أنسجة الثدي الكثيفة. أنسجة الثدي الكثيفة تجعل تصوير الثدي بالأشعة السينية صعبًا. كما أنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.
  • الجينات. النساء المصابات بطفرات جين BRCA1 و BRCA2 أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي من النساء اللواتي لا يصبن به. الطفرات الجينية الأخرى قد تؤثر أيضا على خطر الخاص بك.
  • الحيض المبكر. إذا كانت الدورة الشهرية الأولى قبل سن 12 عامًا ، فأنت تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.
  • الولادة في سن أكبر. النساء اللاتي لا ينجبن أول طفل لهن حتى بعد سن الخامسة والثلاثين يزيد لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي.
  • العلاج بالهرمونات. النساء اللائي تناولن أو يتناولن أدوية الاستروجين والبروجستيرون بعد انقطاع الطمث لتقليل علامات أعراض انقطاع الطمث لديهن مخاطر أعلى للإصابة بسرطان الثدي.
  • خطر وراثي. إذا أصيبت قريب قريب بسرطان الثدي ، يكون لديك خطر متزايد للإصابة به. يشمل ذلك أمك أو جدتك أو أختك أو ابنتك. إذا لم يكن لديك تاريخ عائلي لسرطان الثدي ، فلا يزال بإمكانك تطوير سرطان الثدي. في الواقع ، فإن غالبية النساء اللائي يصبن به ليس لديهن تاريخ عائلي للمرض.
  • بداية انقطاع الطمث. النساء اللاتي لا يبدأن انقطاع الطمث حتى بعد سن 55 هن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي.
  • لم تكن حامل. إن النساء اللائي لم يصبحن حاملات أو لم يحملن قط فترة كاملة من الحمل أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي.
  • سرطان الثدي السابق. إذا كنت مصابًا بسرطان الثدي في أحد الثديين ، فأنت تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي في الثدي الآخر أو في منطقة مختلفة من الثدي المصابة سابقًا.

أحمى نفسك من سرطان الثدى بتلك الفحوصات

أكد الدكتور محمد منير إستشارى أمراض النساء أنه يمكن علاج سرطان الثدى مبكرا لكن قبل كل ذلك يجب تحديد ما إذا كانت الأعراض ناتجة عن سرطان الثدي أو حالة حميدة من الثدي ، سيقوم الطبيب بإجراء فحص جسدي شامل بالإضافة إلى فحص الثدي.

تشمل الاختبارات التي يمكن أن تساعد في تشخيص سرطان الثدي ما يلي

    الماموجرام.

وهو الطريقة الأكثر شيوعًا ويفضل للنساء من سن 40 وما فوق أن يحصلن على تصوير الثدي بالأشعة السينية سنويًا للتحقق من سرطان الثدي. إذا اشتبه طبيبك في احتمال إصابتك بورم أو بقعة مريبة ، فسيطلب منك تصوير الثدي بالأشعة السينية ويمكن ان يستخدم الموجات الصوتية لخلق صورة من الأنسجة العميقة في الثدي. يمكن أن تساعد الموجات فوق الصوتية طبيبك على التمييز بين الكتلة الصلبة ، مثل الورم ، والكيس الحميد.


التصوير بالرنين المغناطيسي أو خزعة الثدي

قد يقترح طبيبك أيضًا اختبارات مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو خزعة الثدي

إذا اشتبه طبيبك بسرطان الثدي ، فيمكنه طلب تصوير الثدي بالأشعة السينية والموجات فوق الصوتية. إذا لم يتمكن كل من هذين الاختبارين من إخبار طبيبك إذا كنت مصابًة بالسرطان ، فقد يقوم الطبيب بإجراء اختبار يسمى خزعة الثدي.

خلال هذا الاختبار ، سيقوم الطبيب بإزالة عينة الأنسجة من المنطقة المشبوهة لفحصها. هناك عدة أنواع من خزعات الثدي. مع بعض هذه الاختبارات ، يستخدم طبيبك إبرة لأخذ عينة الأنسجة. مع الآخرين ، يقومون بعمل شق في صدرك ثم يقومون بإزالة العينة.

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