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برلمان

حزب صوت الشعب يرصد مشاكل المواطنين في كفر الشيخ.. ويطالب بالحلول السريعة

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:38 م
صدى البلد
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حسن رضوان
رصد حزب صوت الشعب برئاسة المستشار أحمد حسين البراوي أهم المشاكل والأزمات التي تؤرق المواطنين في مدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ والتي حولت حياتهم إلى جحيم ورحلة عذاب يومي في ظل غياب تام من المسئولين بالمحافظة الذين جعلوا اذنا من طين وأخرى من عجين.

قال هيثم طوالة مساعد رئيس الحزب وعضو الهيئة العليا في تصريحات صحفية اليوم : لقد تحولت مدينة العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي المقصد السياحي والديني لملايين الزائرين من مختلف أنحاء العالم إلى بؤرة تلوث بسبب انتشار القمامة في كل مكان وطفح المجاري بإستمرار في الشوارع والتي حولتها إلى برك ومستنقعات بالإضافة إلى الابراج المخالفة التي تناطح السحاب في شوارع صغيرة لا تتعدى 4 أمتار وانتشرت بشكل لافت للنظر حتى أصبحت ظاهرة في المدينة وتسببت في شروخ وانهيار العديد من المنازل المجاورة لهذه الأبراج المخالفة على مرأى ومسمع من مجلس المدينة.


أضاف طوالة أن الشوارع المكسورة وكثرة المطبات وانتشار مافيا التكاتك والباعة الجائلين الذين سيطروا على المسجد والميدان وشارع سعد زغلول الرئيسي أهم وأكبر شوارع المدينة وكارثة كوبرى عتريس التي تعرض حياة الطلاب للخطر ولم تنته منذ أكثر من 10سنوات جعل المواطن الدسوقي يعيش في مأساة وكارثة حقيقية.


أشار مساعد رئيس الحزب إلى أننا أعددنا مذكرة تفصيلية بهذه الأزمات في مدينة دسوق وغيرها من المشاكل الكبرى لعرضها على اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لسرعة البحث عن حلول سريعة انقاذا للأهالي الذين فقدوا الأمل في أي مسئول داخل المحافظة للتواصل معهم.
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