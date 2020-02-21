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حوادث

ضاعت الرجولة.. حفلات جنس جماعى.. كريم قدم زوجته مقابل 3 آلاف جنيه وأسرة شبرا الخيمة بـ 5 آلاف جنيه

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:00 ص
شبكة اداب
شبكة اداب
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صفحة على الفيس بوك هى الوسيلة الأولى التى تلجأ لها شبكات الدعارة للترويج واستقطاب راغبى المتعة الحرام للثراء السريع كل يوم تكشف الاجهزة الامنية قضية جديدة آخرها ضبط شبكة دعارة أسرية  لممارسة الجنس الجماعى بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية تفاصيل القضية سردتها تحقيقات النيابة العامة ومحاضر الشرطة الواقعة بدأت بقيام أسرة بالاتصال بأرقام عشوائية والاتفاق معهم على ممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية .

 

اعترف المتهمون فى التحقيقات بممارسة الرذيلة مقابل الحصول على أموال كثيرة وتكوين ثروة قالت الزوجة المتهمة الأولى فى التحقيقات إنها اتفقت مع زوجها على ممارسة الجنس الجماعى والدعارة مع راغبى المتعة الحرام مقابل الحصول على مبالغ  مالية ومن خلال الحفلات قاما بشراء شقة وبعد فترة قاموا باستدراج زوجة ابنهم فى الشبكة .

وأكدت المتهمة فى اعترافاتها أنها كانت تستقطب راغبي المتعة من خلال الاتصال بأرقام عشوائية والاتفاق معهم بالتنسيق مع باقي المتهمين.

 

وكشفت التحقيقات أن رب الأسرة في العقد الخامس من العمر وكون شبكة الدعارة، ضمت "زوجته وابنه وزوجة الأخير" كما تبين أقاموا حفل جنسي جماعي حيث تم ضبطهم وبصحبتهم 6 أشخاص آخرين  وكانت الاجهزة الامنية بالقليوبية بلاغا من أهالي شبرا الخيمة يفيد بتضررهم من عامل وأفراد أسرته حولوا شقتهم إلى وكر لممارسة الدعارة وحفلات الجنس الجماعي وأكدت تحريات المباحث صحة البلاغ وتبين أن الأب (45 عاما) موظف بالمعاش استأجر شقة ليدير بها الأعمال المنافية للآداب بمساعدة زوجته ونجله.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين " الأب وابنه " يقدمان زوجاتهما إلى راغبي المتعة، ويقومان بتصويرهما أثناء العلاقة المحرمة مقابل مبالغ مالية، تراوحت بين 2000 و5 آلاف جنيه.

وتبين أن الابن المتهم الثاني أنشأ صفحة على موقع "فيس بوك"، لاستقطاب الرجال وتم استصدار إذن من النيابة العامة وألقت الشرطة القبض على أفراد الأسرة وجرى ضبط 6 آخرين من راغبي المتعة الحرام تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق فيما قرر قاضي المعارضات تجديد حبس الأب وابنه وزوجتيهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وفى مصر القديمة الوضع لم يختلف كثيرا استغل زوج جمال زوجته وقام بإرسال رسائل على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بطريقة عشوائية يعرف فيها زوجته لممارسة واقامة حفلات جنس جماعى، مقابل 3 آلاف جنيه للساعة الواحدة.

 

فحلم الثراء السريع راود كريم، وزوجته حتى وصل الحال به الى تقديم زوجته لراغبي المتعة الحرام والحفلات الجنسية الجماعية.

 

الزوجة كانت بطلة الحفلات والزوج كان يشارك في بعض الأحيان، كريم  وزوجته سميرة اتفقا على جنى الاموال من خلال طريق الحرام قرر الزوج تقديم زوجته سميرة سلعة من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طالبا من راغبي المتعة الحرام الاقدام وطلبها ووضع لها تسعيرة 3 آلاف جنية، فلم يفكر الزوج قطعا في تعرى زوجته امام الآخرين، بل ووصل به الحال لمشاركة راغبي المتعة السرير مع زوجته.

 

اعترافات مثيرة فجرتها الزوجة سميرة ا، ربة المنزل الثلاثينية، قالت فيها ان زوجها مدمن للمواد المخدرة وبالتحديد مادة الهيروين، ونظرا لإرتفاع سعر المخدر، وغلاء المعيشة، فجلسنا نفكر في طريقة لجنى الاموال، حتى خطرت فكرة ممارسة الجنس مع راغبى المتعة مقابل اموال، على ان لا نستكمل ذلك بعد جنى الاموال وتحقيق الثراء المطلوب.

 

وأضافت الزوجة، في البداية كان كريم يقوم بعرضى على بعض المعارف في دائرة صغيرة مقابل أموال، وكان يحضر طالب المتعة ويدفع المبلغ وفقا للمدة المطلوبة، بتسعيرة 3 آلاف جنيه في الساعة.

 

وتابعت سميرة، بعد فترة من معاشرة راغبى المتعة لى بمعرفة زوجي كريم، جنون الهيروين والمخدرات جعله يفكر في أفكار شيطانية جديدة لممارسة علاقات جنسية شاذة ومختلفة، فبدأ في استقطاب راغبى المتعة ومشاركتهم معا في سرير واحد، وذلك لجنى أموال أكثر.

 

وشرحت الزوجة، كريم كان يستقطب راغبى المتعة الحرام من الفيسبوك ويتفق معهم على مشاركته وإقامة حفل جنس جماعي مقابل 3 آلاف جنيه للساعة الواحدة.
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