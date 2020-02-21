الجامعات اليوم.. دورات في الجودة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر.. وحملة توعية ضد فيروس كورونا بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

_جامعة الأزهر تواصل جهودها في دورات الجودة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

_حملة توعية ضد فيروس كورونا بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

_ألسن عين شمس توقع بروتوكول تعاون مع المدرسة العربية للترجمة

_فريق حاسبات المنصورة يفوز بالمركز الأول في أولمبياد الجامعات









تواصل جامعة الأزهر تكثيف جهودها في تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بعقد الدورات العلمية التي تسهم في الارتقاء بالبحث العلمي وجودة التعليم.





يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حيث تعقد دورات تدريبية لـ ١٠٠ أستاذ، وأستاذ مساعد من مختلف كليات الجامعة بمقر وحدة ضمان الجودة بكلية التربية حاضر فيها الدكتور جودة شاهين المراجع بهيئة ضمان الجودة والاعتماد، ووكيل كلية التربية السابق، والدكتورة مها أبوشادي المراجعة بهيئة ضمان الجودة والاعتماد ووكيلة كلية صيدلة السابقة، كما تعقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الإعلام حاضر فيها الدكتور محمد عبدالسلام العجمي المراجع بهيئة ضمان الجودة والاعتماد وعضو لجنة ترقية الأساتذة بقطاع التربية وأستاذ ورئيس قسم أصول التربية.

وأجرى الدكتور محمد الشربيني مدير عام وحدة ضمان الجودة بجامعة الأزهر وعميد كلية العلوم- وفقا لبيان المركز الإعلامي للجامعة - زيارة تفقدية للدورات التدريبية للاطمئنان على حسن سيرها وللتعرف على نقاط القوة لتنميتها وعلى نقاط الخلل للتغلب عليها وتذليلها مؤكدا أن الجامعة تشهد خطوات جادة نحو التقدم في تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وهو ماينعكس بالايجاب على العملية التعليمية





نظمت كلية التمريض جامعة حلوان بمقر كلية التربية الفنية بالزمالك ندوة تثقيفية ضمن حملة توعوية تقام تحت عنوان كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.

وأشرف على تنظيم الندوة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، والدكتورة سحر احمد شفيق وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





حاضر في الندوة الدكتورة بسمة شوقي والدكتور علاء الدروي بقسم الصحة النفسية بكلية التمريض وتضمنت الندوة التعريف بالإجراءات الوقائية لتقليل خطر الإصابة بالفيروس، وتوعية الطلاب والعاملين بكلية الهندسة بحلوان بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالوقاية ، وقدم المحاضرين بالندوة شرح مفصل للإجراءات وعرض مجموعة من الصور لسهولة إيصال المعلومة للطلاب والعاملين.

وتهدف الحملة التوعوية لكلية التمريض التأكيد على أهمية الثقافة الصحية، والتوعية بوسائل انتقال الفيروس، وتقديم الإرشادات اللازمة لتجنب الإصابة به، وضرورة اتباع العادات الصحية السليمة للحماية من الكثير من الأمراض وأهمها غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض البرد أو الانفلونزا والابتعاد عن بؤر العدوى.









استقبلت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، يرافقها الدكتورة علا عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة المدرسة العربية للترجمة، حيث وقعت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية بروتوكول تعاون مشترك مع المدرسة، يستهدف تدريب طلاب الكلية على أعمال الترجمة باللغات المختلفة ، و تأهيل الخريجين لسوق العمل في مجال الترجمة.



يأتي البروتوكول في إطار مجموعة اتفاقيات التعاون مع المؤسسات المدنية المختلفة، لخلق المزيد من فرص التدريب و فتح آفاق سوق العمل امام الخريجين، كذلك يدخل البروتوكول في إطار فعاليات التدريب الميداني لطلبة الكلية الذي يعد شرطًا من شروط التخرج بعدد ٦٠ ساعة تدريبية مقسمة على مدار الأربع سنوات الدراسية.



