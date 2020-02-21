الجامعات اليوم.. دورات في الجودة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر.. وحملة توعية ضد فيروس كورونا بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

_جامعة الأزهر تواصل جهودها في دورات الجودة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
_حملة توعية ضد فيروس كورونا بكلية التربية الفنية جامعة حلوان
_ألسن عين شمس توقع بروتوكول تعاون مع المدرسة العربية للترجمة
_فريق حاسبات المنصورة يفوز بالمركز الأول في أولمبياد الجامعات
تواصل جامعة الأزهر تكثيف جهودها في تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بعقد الدورات العلمية التي تسهم في الارتقاء بالبحث العلمي وجودة التعليم.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حيث تعقد دورات تدريبية لـ ١٠٠ أستاذ، وأستاذ مساعد من مختلف كليات الجامعة بمقر وحدة ضمان الجودة بكلية التربية حاضر فيها الدكتور جودة شاهين المراجع بهيئة ضمان الجودة والاعتماد، ووكيل كلية التربية السابق، والدكتورة مها أبوشادي المراجعة بهيئة ضمان الجودة والاعتماد ووكيلة كلية صيدلة السابقة، كما تعقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الإعلام حاضر فيها الدكتور محمد عبدالسلام العجمي المراجع بهيئة ضمان الجودة والاعتماد وعضو لجنة ترقية الأساتذة بقطاع التربية وأستاذ ورئيس قسم أصول التربية.
وأجرى الدكتور محمد الشربيني مدير عام وحدة ضمان الجودة بجامعة الأزهر وعميد كلية العلوم- وفقا لبيان المركز الإعلامي للجامعة - زيارة تفقدية للدورات التدريبية للاطمئنان على حسن سيرها وللتعرف على نقاط القوة لتنميتها وعلى نقاط الخلل للتغلب عليها وتذليلها مؤكدا أن الجامعة تشهد خطوات جادة نحو التقدم في تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وهو ماينعكس بالايجاب على العملية التعليمية
نظمت كلية التمريض جامعة حلوان بمقر كلية التربية الفنية بالزمالك ندوة تثقيفية ضمن حملة توعوية تقام تحت عنوان كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.
وأشرف على تنظيم الندوة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، والدكتورة سحر احمد شفيق وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
حاضر في الندوة الدكتورة بسمة شوقي والدكتور علاء الدروي بقسم الصحة النفسية بكلية التمريض وتضمنت الندوة التعريف بالإجراءات الوقائية لتقليل خطر الإصابة بالفيروس، وتوعية الطلاب والعاملين بكلية الهندسة بحلوان بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالوقاية ، وقدم المحاضرين بالندوة شرح مفصل للإجراءات وعرض مجموعة من الصور لسهولة إيصال المعلومة للطلاب والعاملين.
وتهدف الحملة التوعوية لكلية التمريض التأكيد على أهمية الثقافة الصحية، والتوعية بوسائل انتقال الفيروس، وتقديم الإرشادات اللازمة لتجنب الإصابة به، وضرورة اتباع العادات الصحية السليمة للحماية من الكثير من الأمراض وأهمها غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض البرد أو الانفلونزا والابتعاد عن بؤر العدوى.
استقبلت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، يرافقها الدكتورة علا عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة المدرسة العربية للترجمة، حيث وقعت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية بروتوكول تعاون مشترك مع المدرسة، يستهدف تدريب طلاب الكلية على أعمال الترجمة باللغات المختلفة ، و تأهيل الخريجين لسوق العمل في مجال الترجمة.
يأتي البروتوكول في إطار مجموعة اتفاقيات التعاون مع المؤسسات المدنية المختلفة، لخلق المزيد من فرص التدريب و فتح آفاق سوق العمل امام الخريجين، كذلك يدخل البروتوكول في إطار فعاليات التدريب الميداني لطلبة الكلية الذي يعد شرطًا من شروط التخرج بعدد ٦٠ ساعة تدريبية مقسمة على مدار الأربع سنوات الدراسية.
فاز فريق طلابي بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في أولمبياد الحاسبات والمعلومات الرابع والذى نظمته جامعة بنها خلال الحفل الختامي يوم 19 فبراير 2020م
شارك بالمسابقة 14 فريقا على مستوى الجمهورية من مختلف كليات الحاسبات والمعلومات الحكومية والخاصة ، وقد تصدرت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة القائمة من خلال تطبيق يهدف إلى ميكنة استخدام السجلات الطبية وتنظيمها وتخزينها وتبادلها بين المستشفيات والمراكز الصحية والمعامل والعيادات الخاصة والأطباء والمرضى بطريقة آمنة من خلال استخدام تقنية البلوك تشين.
وفاز الفريق بالمركز الأول تحت إشراف الدكتورة سارة السيد المتولى مدرس بقسم علوم الحاسب ويضم فريق جامعة المنصورة:.الطالب: أحمد فويلة الفرقة الرابعة - قسم علوم الحاسب والطالب : محمد أشرف الفرقة الرابعة - قسم تكنولوجيا المعلومات والطالب : أحمد مسعد الفرقة الرابعة - قسم علوم الحاسب والطالب: وليد ماهر الفرقة الرابعة - قسم علوم الحاسب.
وأشارت الدكتورة سارة المتولى إلى أن فريق جامعة المنصورة قام بعمل تطبيق للهواتف الذكية يتيح للمستخدمين من أطباء ومرضى سهولة وسرعة الوصول لهذه البيانات وبناء البلوك تشين الخاصة بتخزين هذه البيانات وتحديد الأدوار الخاصة بكل مستخدم بما يضمن تحقيق الحماية والأمان والشفافية وسرعة الوصول للمعلومات.
يهدف برنامج الBlockify إلى توفير بيئة آمنة ومستقلة لتبادل السجلات الطبية الخاصة بالمرضى بين المستشفيات والمراكز الصحية والمعامل والعيادات الخاصة التي يرتادوها المرضى عن طريق إستخدام تقنية البلوك تشين blockchain.
تعمل هذه التقنية على اللامركزية في تواجد المعلومات وعلى تبادلها بطريقة منظمة وآمنة مما يتيح للمستخدمين من أطباء ومرضى سهولة الوصول لهذه المعلومات بغض النظر عن الأبعاد الجغرافية والاقليمية وبطريقة تضمن حماية هذه البيانات من التلاعب أو إعادة استخدامها بشكل غير قانوني.