AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تعذيب بالملعقة.. زوجة الأب تؤدب ابنة زوجها بالحرق في الشرقية

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:52 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
Advertisements
محمد الطحاوي

تمكنت مباحث مركز شرطة صان الحجر من ضبط ربة منزل تم اتهامها بتعذيب ابنة زوجها البالغة من العمر 8 سنوات حرقًا، وإحالتها لنيابة الحسينية للتحقيق معها.

  

وقررت نيابة الحسينية الجزئية حبس ربة المنزل المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الطفلة علي مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات.

 

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مباحث مركز شرطة صان الحجر، يفيد قيام " سمية ش م" ربة منزل مقيمة دائرة صان الحجر، بتعذيب الطفلة " منة  ال " 8 سنوات ابنة زوجها، وإصابتها بحروق متعددة بأنحاء الجسد، باستخدام معلقة يتم تسخينها على النار ووضعها على جسد الطفلة مما تسبب فى إصاباتها بأنحاء الجسد.

 

تم ضبط المتهمة، وتبين أن الطفلة تعيش معها بعد انفصال والدتها عن أبيها، وأن زوجة الأب قامت بتعذيب الطفلة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1409 جنح مركز شرطة صان الحجر، لسنة 2020 وتمت إحالتها للنيابة العامة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطلعش أبوها.. أم تخنق ابنتها بـ إيشارب في الغربية بعد تحليل زوجها لـ DNA

ترشيحاتنا

رضا عبد العال يكشف عن مفاجأة فايلر لـ الزمالك فى السوبر المصري

قبل 60 يوما من موته.. قصة شاب أعلن توبته قبل مصرعه في حادث.. فيديو

وشم في مكان غريب .. مايكل جاكسون يثير الجدل بعد تشريح جسده.. صور

طيب ليه كده.. أوكا يتحدى هاني شاكر بأحدث أغانيه

عاجل.. البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

متى يبدأ وقت غسل الجمعة ؟ تعرف على فضله والتوقيت الصحيح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بألوان أنيقة.. نجوى كرم فى إطلالة كلاسيكية تبهر الجمهور

لقاء الخميسي تثير الجدل بإطلالة يوم الخميس

سيدة حاولت تهريب رضيع داخل حقيبة سفر.. شاهد عقابها