تعذيب بالملعقة.. زوجة الأب تؤدب ابنة زوجها بالحرق في الشرقية

تمكنت مباحث مركز شرطة صان الحجر من ضبط ربة منزل تم اتهامها بتعذيب ابنة زوجها البالغة من العمر 8 سنوات حرقًا، وإحالتها لنيابة الحسينية للتحقيق معها.

وقررت نيابة الحسينية الجزئية حبس ربة المنزل المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الطفلة علي مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مباحث مركز شرطة صان الحجر، يفيد قيام " سمية ش م" ربة منزل مقيمة دائرة صان الحجر، بتعذيب الطفلة " منة ال " 8 سنوات ابنة زوجها، وإصابتها بحروق متعددة بأنحاء الجسد، باستخدام معلقة يتم تسخينها على النار ووضعها على جسد الطفلة مما تسبب فى إصاباتها بأنحاء الجسد.

تم ضبط المتهمة، وتبين أن الطفلة تعيش معها بعد انفصال والدتها عن أبيها، وأن زوجة الأب قامت بتعذيب الطفلة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1409 جنح مركز شرطة صان الحجر، لسنة 2020 وتمت إحالتها للنيابة العامة.