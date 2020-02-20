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ديني

"البحوث الإسلامية" يختتم فعاليات ورشة العمل الخامسة لتأهيل الوعاظ لـ "صناعة الفتوى"

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:48 م
البحوث الإسلامية
"البحوث الإسلامية" يختتم فعاليات ورشة العمل الخامسة لتأهيل ا
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محمود ضاحي
اختتم مجمع البحوث الإسلامية ورشة العمل الخامسة لأعضاء لجان الفتوى الفرعية بالمحافظات للتدريب على الفتوى العملية وصناعة الفتوى، وذلك بمقر لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، لتدريبهم على التعامل مع النصوص الشرعية، وصناعة الفتوى، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب- شيخ الأزهر الشريف. 

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن المجمع يعمل على تكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية ‏لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف، لدعم الدور الدعوي والتوعوي الشامل الذي يتطلبه الواقع المعاصر، والاهتمام بتنمية المهارات ‏العلمية والشخصية التي تساعدهم في مختلف الفعاليات التي ينظمها ‏الأزهر الشريف، وتؤهلهم للرد على الاستفسارات اليومية الواردة إليهم سواء في لجان الفتوى أو في القوافل الدعوية والحملات التوعوية.

أضاف عياد أن ورش العمل تعقد في لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، ويستعرض من خلالها أعضاء اللجنة مع المتدربين الأسئلة الأكثر ورودا، كما يتم إشراكهم في التعامل مع المستفتين.

وأوضح الأمين العام أن الورش تستهدف أيضًا بيان الأحكام الشرعية في كثير من المعاملات المعاصرة وتأصيلاتها الشرعية والفقهية في ضوء اختلاف الحال والزمان والمكان والعرف.
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