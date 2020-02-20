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فن

بث مباشر.. حفل افتتاح مهرجان برلين السينمائي

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:45 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
انطلق قبل قليل حفل افتتاح الدورة الـ70 من مهرجان برلين السينمائى الدولى، ويُعرض مهرجان العاصمة الألمانية 340 فيلما من العالم، بينها 18 في المسابقة الرسمية تتنافس على جائزة الدب الذهبي، تمنحها لجنة تحكيم برئاسة الممثل البريطاني جيريمي أيرنز.

وتسبب فيروس كورونا المستحدث من إلغاء بعض الحجوزات وفقًا لمدير ملتقى سوق الفيلم الأوروبي ماتيس فوتر نول، فقد تم إلغاء نحو 100 حجز، وهو رقم متواضع مقارنة مع 21 ألف زائر متوقع للمهرجان.


ويختتم المهرجان فعالياته بعرض فيلم المخرج الألماني مايكل فيرهوفن "O.K"، الذي عرض نسخة "برليناله" لعام 1970، حيث أثار جدلًا واسعا.

وتدور الأحداث ابان الغزو الأمريكي لفيتنام، حيث يستولي فريق إطفاء أمريكي مكون من أربعة رجال خلال دوريتهم على فتاة فيتنامية صغيرة تحتضر، يستمرون في تعذيبها واغتصابها ومن ثم قتلها. يعارض جندي واحد المشاركة ويبلغ عن الحادث. ورشحت ألمانيا الغربية الفيلم للخوض في منافسات الأوسكار الـ43 لأفضل فيلم بلغة أجنبية، لكنه تم رفضه في ذلك التوقيت.





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