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منوعات

انفجار سيجارة إلكترونية يصيب شابا ثلاثينيا بحروق مروعة.. تفاصيل

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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هدير علاء
أصيب بريطاني في السابعة والثلاثين من عمره بحروق مروعة من الدرجة الثالثة إثر انفجار سيجارة إلكترونية في جيبه على نحو مفاجئ بعد احتكاكها بمفاتيحه.

وكشف الضحية "ريتشارد بينجهام" عن تفاصيل الحادث الذي تعرض له، مشيرًا إلى أنه كان أشبه بـ"انفجار قنبلة في جيبه"، وفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وتابع موضحًا أنه لاحظ في البداية وجود أصوات غريبة، وأخذ ينظر حوله متسائلًا عن ماهية هذه الأصوات، لكنها ما لبثت أن توقفت، ثم شعر "بينجهام" بحرارة في جيبه، وأدرك على الفور ما كان يحدث؛ وأخذ بعد ذلك يحاول إخراج السيجارة الإلكترونية من جيبه، لكنها كانت تحرق يده، لذا لم يتمكن من إخراجها.

وأشارت الصحيفة إلى أن "بينجهام"، الذي يعمل مقاول بناء، كان متواجدًا آنذاك في مستشفى شمال العاصمة البريطانية "لندن" في مهمة عمل، ونُقل على الفور إلى قسم الطوارئ لتلقي الرعاية اللازمة.

وذكر الضحية أنه على الرغم من أن كل شيء حدث بسرعة، إلا أنه لم يسبق له الشعور بمثل هذا الألم الذي عانى منه آنذاك، لافتًا إلى أن الوضع كان يمكن أن يسوء أكثر في حال لم يتعرض لهذا الحادث أثناء عمله بالمستشفى.

وأضاف أنه يستخدم السيجارة الإلكترونية منذ نحو أربعة أعوام، وسبق أن شاهد مقاطع فيديو ترصد حوادث انفجار سجائر إلكترونية، لكنه لم يكن يعتقد إطلاقًا أنه يمكن للسيجارة أن تنفجر بمثل هذا الشكل كما حدث معه.
انفجار سيجارة إلكترونية يصيب شابا ثلاثينيا بحروق مروعة.. تفاصيل
انفجار سيجارة إلكترونية يصيب شابا ثلاثينيا بحروق مروعة.. تفاصيل
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