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برلمان

تحرك برلماني بشأن المغالاة في تحصيل رسوم خدمة الغاز الطبيعي في الصعيد

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:04 ص
توصيل الغاز الطبيعي
توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
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حسن رضوان
قال النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة الي الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية بسبب المغالات في تحصيل رسوم خدمة الغاز الطبيعي.

وأكد أن هناك مغالاة كبيرة في تحصيل رسوم الغاز الطبيعي للمنازل، والتي تتمثل في تحصيل مبلغ للتوصيل الفوري الذي قررته وزارة البترول والثورة المعدنية بـ 30 جنيها للشقة الواحدة ولمدة 7 سنوات، ولكن هذه الفترة تشهد مغالاة في تحصيل الروم.

وأشار عضو مجلس النواب، الي أن هذه المغالات تتمثل في تحصيل مبلغ للرسوم لتوصيل الغاز الطبيعي قدره 2520 جنيها وذلك أمر مرفوض تمامًا.

وتابع النائب حديثه:"  محافظات الصعيد تقوم بتوصيل الغاز الطبيعي بمبلغ 2520 والقاهرة تقوم بتحصيل رسوم بنفس قرار وزارة البترول، متسائلًا هل مواطن القاهرة يختلف عن مواطن الصعيد؟.
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