AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم الشرع في إجهاض جنين عمره شهر

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:31 م
حكم الشرع في إجهاض
حكم الشرع في إجهاض جنين عمره شهر
Advertisements
محمود ضاحي
حكم الشرع في إجهاض جنين عمره شهر.. سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء.

وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر  الصفحة الرسمية للدار، أنه لا كفارة عليه لو هناك سبب لذلك كمرض أو غيره، لكن إن لم يوجد سبب عليكي بالاستغفار والتوبة.

ما هي كفارة الإجهاض في الشهر الأول من الحمل ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له، عبر موقع دار الإفتاء المصرية.

وأجاب ممدوح، أن من اجهضت فى الشهر الأول فكفارتها التوبة ولا يوجد شئ آخر غير التوبة.
الإجهاض في الإسلام، سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مؤكدا أنه يحرم شرعا اللجوء إلى الإجهاض فلا يجوز قتل النفس البشرية أو الاعتداء عليها لأي سبب أو بأي شكل.

وأضاف في فتوى له عن حكم الإجهاض في الإسلام، أن مسألة عدم القدرة على الإنفاق ومن ثم اللجوء للإجهاض هو أمر يتنافى مع التوكل على الله ومع أن الله هو الرزاق وأن الله لم يطلب منا أن نضمن لأنفسنا ولأبنائنا الرزق فكل ما طلبه منا هو العمل والرزق هو الموكل به ليس غيره، منوها أن التسليم بقضاء الله نتيجته الوصول إلى أن المنع هو عين الطاء فالله هو الذي يعلم ما فيه مصلحة العباد ولذلك يرزقهم ما يحتاجونه.

وتابع: السيدة مريم ضربت أروع الأمثلة في هذه الحالات، فكان سيدنا زكريا يأتي إليها ويجد عندها أشهى الأطعمة فيجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في فصل الصيف فتقول السيدة مريم كما ورد في القرآن الكريم "وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمين الفتوى: الإجهاض حرام إلا في حالة واحدة

الإجهاض.. متى يجوز وكفارته وحكم تنظيم النسل؟ الإفتاء توضح

زوجي لا يصلي ماذا أفعل معه ؟ أمين الفتوى ينصحها بعدة أمور

حلف على عدم تناول الطعام ثم أكله فهل عليه كفارة.. الإفتاء تجيب

حكم إجهاض الجنين في الأسبوع السابع | أمين الفتوى يوضح

هل الإجهاض أثناء الأشهر الأربعة الأولى يلزمه كفارة ؟ الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

سيدة حاولت تهريب رضيع داخل حقيبة سفر.. شاهد عقابها

أبيدال يتحدث لأول مرة عن الخلاف مع ميسي

لاعب الأهلي والزمالك السابق يطالب اتحاد الكرة بتأجيل القمة

لقاء الخميسي تثير الجدل بإطلالة يوم الخميس

مكافآت ضخمة.. أول قرار من مرتضى منصور عقب فوز الزمالك بالسوبر المصري

هاشتاج على المُرّة يتصدر تويتر.. وجماهير الأهلى توجه رسائل للنادي عقب خسارة السوبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفجار سيجارة إلكترونية يصيب شابا ثلاثينيا بحروق مروعة.. تفاصيل

لحظة اشتعال النيران في سيارة فيراري نادرة ثمنها مليون دولار.. شاهد

بعد معاناة دامت 12 ساعة.. مسن يخاطر بحياته لإنقاذ سيدة كادت تموت متجمدة